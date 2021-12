Rusia y China acuerdan crear una estructura financiera independiente que no pueda ser influenciada por otros países





15/12/2021 - 14:51:39

RT.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han acordado crear una estructura financiera independiente que no pueda ser influenciada por otros países, comunicó a la prensa el asesor del mandatario ruso Yuri Ushakov. "Se ha prestado especial atención a la necesidad de intensificar los esfuerzos para formar una infraestructura financiera independiente que dé servicio a las operaciones comerciales entre Rusia y China. Crear, quiero decir, una estructura que no pueda ser influenciada por terceros países", declaró Ushakov, citado por RIA Novosti. Asimismo, tanto Putin como Xi abogaron por aumentar la participación de las monedas nacionales en el comercio bilateral y por "ampliar la cooperación para garantizar el acceso de los inversores de Rusia y China a los mercados de valores de ambos países", detalló el asesor presidencial ruso.



"Un verdadero ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI" Este miércoles, los líderes de Rusia y China mantuvieron una reunión virtual que se celebró en un contexto en el que ambas naciones enfrentan varios desafíos en el ámbito de la política exterior. Para Rusia, estos desafíos están relacionados con la actividad de la OTAN en el territorio de sus países vecinos y con las tensiones en torno a Ucrania, mientras que China se enfrenta a alianzas en su contra en la región del Indo-Pacífico y a la actividad en torno a Taiwán: la isla que Pekín considera parte de su territorio y con la que EE.UU. mantiene estrechas relaciones. Putin declaró al comienzo de la reunión virtual que las relaciones entre Moscú y Pekín son "un verdadero ejemplo de cooperación interestatal en el siglo XXI". "Un nuevo modelo de cooperación se ha creado entre nuestros países, basado, entre otras cosas, en fundamentos como la no intervención en los asuntos internos y el respeto a los intereses mutuos, la determinación de convertir a la frontera conjunta en un cinturón de paz eterna y buena vecindad", afirmó. Xi, a su vez, declaró que su homólogo ruso "apoyó firmemente los esfuerzos de China para defender a los intereses nacionales clave y se opuso enérgicamente a los intentos de crear una brecha" entre ambos países, destacando que "valora mucho" estas acciones.