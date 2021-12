Empresas de telecomunicaciones comienzan el despliegue de 5G en Brasil





15/12/2021 - 14:16:09

Agencia Brasil.- El ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, habló hoy (14) en una entrevista con el programa A Voz do Brasil sobre el cronograma para la implementación de la quinta generación de conectividad móvil, 5G. Según Faria, Natal, São Paulo, Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte deberían recibir pronto la infraestructura necesaria para la tecnología. El operador de telecomunicaciones TIM, que fue uno de los postores en la subasta 5G, informó que ya se encuentra en proceso de implementación del denominado 5G Full -que utiliza bandas específicas dedicadas al pleno funcionamiento de la tecnología- en estas ciudades. Esto se debe a que los términos de despliegue de tecnología establecen que los operadores podrán comenzar a utilizar frecuencias de forma inmediata, siempre que respeten el plazo de cobertura para todas las capitales hasta julio de 2022. El ministro citó a Franca (AM), Uberaba (MG) y Uberlândia ( MG) como ejemplos de otras ubicaciones que ya han iniciado los protocolos necesarios para 5G. Natal (RN) también tendrá una anticipación en la oferta de la nueva tecnología. “En lugar de un número limitado de antenas, anticiparán completamente el número de antenas en la subasta. Tendremos esto en varios lugares ”, informó. “4G fue un gran paso adelante. Teníamos varias aplicaciones como FaceTime, WhatsApp, Uber. Después del 5G, vendrán otros nuevos. Tengamos, por ejemplo, todo el agronegocio conectado. Tendremos cirugías remotas; en educación, los niños tendrán 5G, podrán estudiar con realidad aumentada y tendrán conocimientos muy avanzados ”, explicó el ministro. El ministro también destacó el liderazgo brasileño en la implementación del estándar 5G en América Latina, y afirmó que espera que el país se convierta en un hub (centro) de innovación, creando así una presencia privilegiada entre los continentes europeo y africano.



Democratización Fábio Faria explicó que una de las principales características de la subasta es la inclusión de personas que, hasta ese momento, no tenían acceso a ningún tipo de internet. “Tenemos hoy, en Brasil, 39 millones de personas sin internet. Sin celular. No saben qué es una señal de Internet, qué es trabajar desde una oficina en casa, cómo es estudiar a distancia o visitar a un familiar a través de FaceTime. Hoy tenemos un desafío, que es el primero de conectar a estas personas ”.