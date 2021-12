La excepcional supercélula de tornados que recorrió 482 kilómetros desde Arkansas a Kentucky





15/12/2021 - 14:06:40

BBC Mundo.- El estadoo más afectado por los tornados del fin de semana fue Kentucky, donde han sido reportadas 64 personas fallecidas. Desde el pasado fin de semana, miles de ciudadanos en el centro de Estados Unidos enfrentan la destrucción que dejó a su paso un enjambre de tornados que -según los expertos- es ¨inusual¨ para esta época del año. Lo común es que los tornados más devastadores -que surgen a partir de supercélulas o extensas tormentas eléctricas- sucedan en primavera o a principios del verano. Sin embargo, entre el viernes en la noche y el sábado de madrugada se registraron varios de estos fenómenos, que afectaron una hilera de seis estados ubicados en el medio-oeste y sur del país. Personal del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de Louisville comentó que aún es pronto para saber la cantidad específica de tormentas que se generaron durante los pasados días. Pero, al menos en Kentucky, el estado más afectado, hay datos de una supercélula que se originó en Arkansas a eso de las 8:30 p.m. (CT) del mismo viernes. Este evento atmosférico viajó unos 482 kilómetros por cerca de seis horas. De acuerdo con Ron Steve, un meteorólogo que trabaja en la agencia de predicción del tiempo, al menos un tornado creado por esta tormenta recorrió 262 kilómetros. El SNM señaló en su página web que de ordinario los tornados solo viajan ¨algunos kilometros¨ de distancia. Aunque salió de Arkansas y llegó hasta el centro de Kentucky, esta supercélula pasó por Missouri y Tennessee. Por eso algunos medios y científicos lo llaman el tornado "Quad-State" (cuatro estados). "Tuvimos lo que se llaman tormentas eléctricas de supercélulas. Básicamente, tienen su propia rotación y son capaces de mantenerse por varias horas. Pero estas fueron algunas de las supercélulas más duraderas que he visto", dijo Steve a BBC Mundo. Por su parte, el también meteorólogo y periodista Ben Hen, apuntó en un blog escrito para la Universidad de Yale que la Quad-State es una de las tormentas tornádicas más "violentas" jamás vistas. Jeff Masters, un científico que trabajó en la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), comparó los eventos del fin de semana con el Tri-State Tornado, ocurrido en el 1925, y que fue el más largo del que se tiene registro en la historia de Estados Unidos. "Anoche fue uno de los eventos atmosféricos más chocantes en mi carrera de cuarenta años como meteorólogo- un tornado violento (en diciembre!)", escribió Masters en su cuenta de Twitter. El tornado Tri-State recorrió una distancia de 280 kilómetros entre Missouri, Illinois e Indiana, detalló, por su parte Hen. La intensidad del tornado generado por la supercélula, agregó Steve, fue de 3 en las escala Fujita, lo que significa una intensidad de vientos entre 254 kilómetros y 331 kilómetros por hora. Tan solo en Kentucky, las autoridades reportaron unas 64 muertes por los eventos del fin de semana, al menos hasta este lunes. Entonces, ¿qué sucedió durante este diciembre para que se origine un evento natural de esta magnitud?



La temperatura en el Golfo de México Explicar concretamente por qué se formó esta supercélula tomará tiempo, pues será necesario un profundo análisis de datos. Pero el profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Wisconsin, Ángel Adames-Corraliza, le dijo a BBC Mundo que una de las claves podría estar en cómo se forman los tornados en el centro de Estados Unidos. En la zona central del país, en ocasiones conocida de forma popular como el callejón de los tornados, el aire cálido y húmedo que se transporta desde el Golfo de México se encuentra con aire frío que proviene del norte. Cuando también hay vientos fuertes que se mueven en distintas direcciones, se forman las tormentas eléctricas o supercélulas de las cuales surgen los tornados. Adames-Corraliza afirmó que esto es algo "común" en diciembre. Sin embargo, lo que es "inusual" y puede incidir en que se generara un fenómeno como el Quad-State es el aumento en la temperatura registrada actualmente en el Golfo de México. "Estamos hablando de un aire procedente del Golfo de México que está más cálido y más húmedo de lo que se ve en esta época del año o al menos ese aire húmedo y cálido se está transportando a más largas distancias de lo que usualmente se transportaba", sostuvo. Las temperaturas exceden los 26 °C en gran parte del Golfo de México en la actualidad. El profesor comentó que "la climatología para esta época del año suele ser de de 24 °C o menos".



¿El cambio climático tiene algún efecto? El cambio climático, aunque no puede señalarse como responsable del evento, podría tener incidencia por su rol en el aumento de las temperaturas, subrayó Adames-Corraliza. No obstante, no existe un consenso entre la comunidad científica sobre sus efectos en los tornados, comentó, por su parte, Harold Brooks, un científico de la NOAA. "No hay consenso en absoluto, como con el aumento de las olas de calor o las fuertes lluvias", le dijo a BBC News. Agregó que la velocidad del viento y la energía en la atmósfera son dos de los principales impulsores de los tornados, pero la evidencia de cómo pueden cambiar con un clima más cálido no es definitiva. En el 2018, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático indicó que algunas condiciones atmosféricas conducentes a la creación de un tornado, como la inestabilidad, pueden incrementarse debido a un alza en las temperaturas y la humedad. El presidente de EE.UU., Joe Biden, pese a la falta de consenso, dijo que ordenaría una investigación a la Agencia de Protección Ambiental estadounidense sobre el desastre.