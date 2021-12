Tribunal Supremo Electoral considera innecesario auditar al padrón y comicios de 2020





15/12/2021 - 13:56:47

Erbol.- Tras los cuestionamientos de parte de sectores cívicos, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este miércoles que el Padrón es “altamente confiable” y que no es necesario hacer una autoría, pero asimismo tampoco es necesario auditar las elecciones de 2020 por las limitaciones que existen. Hassenteufel fue consultado sobre el tema después de que en la cumbre de cívicos de Potosí se pidió un nuevo Padrón electoral y que se auditen los resultados de las elecciones de 2020. El presidente del TSE recordó que la OEA ya auditó al Padrón y estableció que es confiable en un 99% y que, además, las misiones de observación electoral posteriores hicieron una revisión y también determinaron que el registro tiene confiabilidad. “Creemos que no es necesario (auditar el Padrón). El Padrón se va revisando permanentemente. Casi cada día hay un proceso de actualización del Padrón que se realiza en el Tribunal Supremo Electoral prácticamente podríamos decir que cada día hay un nuevo Padrón, porque se eliminan los difuntos y se van registrando nuevos ciudadanos”, resaltó. Recordó también que el TSE ya ha establecido una serie de laboratorios en los nueve departamentos, para que todos los interesados puedan asistir a recibir información, formular cuestionamientos y absolver las dudas. Señaló que para hacer un nuevo Padrón se requeriría de un alto presupuesto de 35 a 40 millones de dólares, que no sabe si el Estado boliviano está en condiciones de financiarlo en este momento. Además, consideró que sería inútil elaborar un nuevo Padrón ahora y que, de todas maneras, tendría que hacerse después del Censo. Elecciones de 2020 Respecto al pedido de auditar las elecciones de 2020, el presidente del TSE manifestó que respeta las expresiones, pero “hay una serie de limitaciones”, como definir quién haría el trabajo, puesto que debe ser una organización con mucha experiencia y con mucha capacidad técnica. “No es necesario hace runa una auditoría, todo el mundo puede acceder a las actas de votación del proceso electoral 2020”, afirmó Hassenteufel. Recordó que el Órgano Electoral guarda las actas de los procesos electorales y que, si se tiene alguna duda sobre resultados, se pueden acceder a estos documentos para “hacer las sumas las restas que quieran y verificar la información”. “No creemos que haya necesidad de hacer una auditoría (…) No tenemos nada oculto, todo está al alcance de la población. Quien quiera saber algo solo tiene que ir al al órgano electoral preguntar y puede acceder a la información de manera libre”, agregó.