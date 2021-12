Rómulo Calvo no está de acuerdo con el cabildo nacional en Santa Cruz





15/12/2021 - 11:41:01

El Deber.- Los cívicos cruceños no lograron estar presentes en Potosí para participar de las reuniones del Movimiento Cívico Nacional y asistir al cabildo posterior. Sufrieron el bloqueo de caminos por partidarios del Movimiento Al Socialismo al igual que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y los parlamentarios de Creemos. Desde los micrófono de EL DEBER Radio, en el programa 'Influyentes', Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, valora algunas de las determinaciones asumidas por los cívicos, pero no así el cabildo propuesto para el 15 de enero en Santa Cruz. "Nosotros consensuamos la solicitud de un nuevo padrón electoral, el cambio de los vocales, la reforma de la justicia, el cese de la persecución y la liberación de los presos políticos", manifestó el líder cívico cruceño. Sin embargo, se desmarca de la determinación del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) respecto a la organización de un cabildo nacional el 15 de enero en Santa Cruz de la Sierra. "No hemos aceptado eso. No pueden cargarnos en la mochila un cabildo nacional sin haberlo articulado con nosotros", expresó. Calvo expuso sus argumentos. "(El cabildo) Es la última carta que podemos jugar", dijo y sugirió "otros espacios de lucha que algunos sectores deberían empezar a tomar, deberían ser protagonistas". Calvo dijo que replanteará la idea del cabildo en la próxima reunión, que se realizará de forma virtual este viernes. Asume que las medidas acordadas deben implicar la participación de todos los departamentos, "con labores conjuntas que no desgasten el Movimiento Cívico Nacional". Por el momento, Calvo propone "sentarse en una mesa y buscar otras medidas" para responder a las acciones del Gobierno central. "Santa Cruz no puede tomarse sola todos los problemas de Bolivia, tienen que ser los nueve departamentos. La fortaleza de Santa cruz no puede estar expuesta a cada rato", expresó el cívico. Los cívicos cruceños no lograron llegar a Potosí debido al bloqueo de la ruta en Betanzos, que impidió el paso de la comitiva. Calvo trató de asistir de forma virtual a la reunión, aunque la dificultad de la señal impidió su participación. "Me he enterado por los medios de comunicación", confiesa sobre la determinación de realizar un cabildo nacional en Santa Cruz de la Sierra el 15 de enero. "No puedo darle una tarea a nadie si no está presente y no avala las acciones a tomar", insiste Calvo. La determinación de organizar un cabildo nacional en la capital cruceña requiere la autorización del directorio del Comité y la aprobación en la Asamblea de la Cruceñidad. Calvo también se refirió a la vigilancia que está sufriendo por el Ministerio de Gobierno. Asegura no tener miedo a posibles detenciones, aunque si reconoce que esta situación ha variado su vida social y familiar. "El objetivo del Gobierno es descabezar el Comité Cívico", denuncia y asegura que ya hay intentos para nombrar un Comité Cívico paralelo en Santa Cruz. "Lo que buscan es provocar", concluye Rómulo Calvo.