El INRA pide que se le permita trabajar sin violencia, sin bloqueos ni toma de tierras





15/12/2021 - 11:22:41

ABI.- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) demandó a los pobladores del área rural del país que se le permita trabajar en el proceso de saneamiento de tierras sin medidas de presión ni mucho menos con hechos de violencia, como lo ocurrido en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. “El pedido es que se permita trabajar al INRA, para hacer un trabajo técnico, sin presión, sin toma de instituciones, sin cierre de carreteras o bloqueos; nuestro pedido es que ningún sector asuma medidas de hecho, o sea, tomarse las propiedades o ingresar a los polígonos donde está trabajando el INRA”, dijo el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, citado en un reporte institucional. La autoridad, en una entrevista con Bolivia TV, agregó que “no se justifica la violencia”, porque el INRA está permanentemente en reuniones con todos los actores y cuando se asumen las medidas de presión solamente se demora mucho más el proceso de saneamiento. “Por tanto, pedir a todos los que tienen que ver con la tenencia de tierras que no se utilice la violencia para querer resolver sus conflictos o que bloqueen para que las autoridades bajo presión negocien; esa vía solo está haciendo lo contrario de lo que ellos están pidiendo que es la celeridad; si bloquean carreteras, si toman el INRA, no dejarán trabajar y cuando con mucha presión hacen firmar acuerdos (luego) a veces eso se incumple; por eso nuestro pedido es no a la violencia”, insistió. El pasado 28 de octubre, periodistas, policías y otras personas fueron retenidos y sometidos a una serie de hechos de violencia durante al menos siete horas por un grupo armado de avasalladores en un predio denominado Las Londras en la provincia Guarayos. Hasta el momento no hay todavía ningún aprehendido por ese hecho delictivo, mientras los interculturales ya empezaron a asumir algunas medidas de presión, como en San Julián donde se reportó que hay un punto de bloqueo, porque creen que se está “persiguiendo” a dirigentes campesinos de Guayaros tras lo ocurrido la semana pasada. Entretanto, el director del INRA dio a conocer que en el sector de Las Londras existen 16 predios que están en proceso de saneamiento. Explicó que en 2016 el INRA tomó una decisión sobre esos predios declarando como tierras fiscales porque están “sobrepuestos” a la reserva de Guarayos, pero sus “poseedores” acudieron a la justicia y el Tribunal Agroambiental, con una sentencia, ordenó al instituto realizar nuevamente un “trabajo de campo”. Ahora “nos encontramos en esa etapa, en la fase final y las próximas semanas va a salir la resolución final de saneamiento de esos 16 predios; además tienen ya dictada medidas precautorias, esos predios no pueden ser transferidos, no pueden ingresar nuevas personas, porque está ya en una fase final de saneamiento, esa es la situación”, señaló.