¿Por qué a las mujeres mayores les salen pelos en la barbilla?





15/12/2021 - 09:04:03

La mayor parte del tiempo “esto es perfectamente normal”, dijo un dermatólogo. Esto es lo que debes saber. P: ¿Por qué a las mujeres les salen pelos en el mentón conforme envejecen? Y ¿cuál es el mejor método para retirarlos sin que vuelvan a crecer más oscuros y gruesos? Si eres una mujer a la que le han salido nuevos e indeseados vellos en el mentón lo primero que tienes que saber es que, la mayor parte del tiempo “esto es perfectamente normal”, dijo Joel L. Cohen, dermatólogo y director de AboutSkin Dermatology and DermSurgery en Denver. Conforme las mujeres se acercan a la menopausia, dijo, el equilibrio de hormonas en el cuerpo cambia y pueden empezar a producir más de las hormonas masculinas conocidas como andrógenos. Los andrógenos, indicó Cohen, pueden transformar los folículos del tipo que las mujeres suelen tener en el rostro —los que producen vello corto, delgado y claro conocido como pelusa— en folículos que producen vello más oscuro y grueso. Y en cuanto a por qué a algunas mujeres les brotan estos pelos y a otras no, eso a menudo se reduce a la genética, dijo la doctora Angela Lamb, una dermatóloga colegiada del Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York. Si te está saliendo pelo indeseado y a tu madre, tu hermana o abuela también le pasó lo mismo, esa es una buena señal de que este tipo de vello es de familia. Cómo retirarlos Hay muchas formas seguras de retirar el vello facial indeseado: con pinzas, cera, hilo, navaja de rasurar o cremas depilatorias. Si te preocupa que cualquiera de esos métodos provoque que el vello vuelva a salir más grueso, puedes relajarte. “Es un mito”, dijo Lamb. De hecho, puede suceder lo contrario: la cera, las pinzas o el hilo pueden reducir el crecimiento del pelo porque algunos folículos capilares se dañan durante el proceso de eliminación y dejan de producir vello, dijo. Otro modo de controlar el crecimiento del cabello es a través de una crema de prescripción llamada Vaniqa, que hace que el vello crezca más lentamente, más fino y posiblemente con un color más claro si se aplica dos veces al día. Pero la crema solo funciona mientras se emplea: una vez que lo aplicas tu vello volverá a crecer como antes, dijo Lamb. Si deseas eliminar los vellos del mentón de manera permanente, podrías considerar la depilación láser o la electrólisis, dijo Lamb. Ambos procedimientos dañan el folículo capilar para que deje de producir pelo. La electrólisis, que puede realizar un médico o un esteticista en un spa médico, implica insertar una jeringa en el folículo y dañar la raíz con una corriente eléctrica, es segura para todo tipo de piel y vello. La remoción por láser, en la que se emplea un haz de láser para calentar y destruir los folículos capilares, también puede realizarse en un consultorio médico o clínica de belleza. Pero a menudo no retira efectivamente el pelo que es del color de la piel y a menudo no puede usarse en tonos de piel más oscuros porque puede quemar la dermis, observó Cohen. Una excepción que mencionó es el nuevo aparato de depilación láser llamado Bare HR, que está disponible en algunos consultorios y clínicas estéticas y puede usarse en todo tipo de piel con seguridad. Puedes comprar aparatos de depilación láser caseros o de luz pulsada intensa (IPL, por su sigla en inglés), que también son una opción para una tez más clara y dañan los folículos con calor. Pero estos dispositivos son a menudo menos efectivos, trabajan más lentamente y requieren más aplicaciones que los realizados de manera profesional, dijo Lamb. Cuando el vello inusual es motivo de preocupación Si has notado más vello de lo habitual y no solo en tu rostro sino también en el pecho, bajo abdomen, el interior de las piernas o la espalda, deberías considerar consultar con un médico. Este tipo de crecimiento capilar excesivo, llamado hirsutismo, puede ser causado por la genética o efecto secundario de ciertos fármacos. En muchas ocasiones no hay nada de qué preocuparse. Pero el hirsutismo también puede ser síntoma de otra condición médica que requiere tratamiento, dijo Lamb. Entre estas condiciones que causan hirsutismo está el síndrome de ovario poliquístico, así llamado porque en los ovarios crecen pequeños quistes. Estos quistes ocasionan un aumento en la producción de andrógenos, que resulta en vello más oscuro y grueso. Otros síntomas de SOPQ incluyen periodos irregulares, acné y aumento de peso. Es importante que las mujeres que presentan síntomas de SOPQ acudan a un médico, dijo Lamb, porque si no se trata puede causar infertilidad. Por lo general este síndrome se atiende con cambios en el estilo de vida o medicamentos entre los que están la terapia de progestina, los anticonceptivos y la medicina metformina que se usa para la diabetes. El uso prolongado de corticosteroides, que se emplean para tratar algunas enfermedades autoinmunes así como el asma, pueden afectar los patrones de crecimiento capilar, incluido el crecimiento excesivo, dijo Cohen. Eso se debe a que también estimulan la producción de andrógenos en el organismo. Por lo general, sin embargo, que te brote un pelo extra no es nada preocupante, y es muy común. “Me lo preguntan todo el tiempo”, dijo Lamb.