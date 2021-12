Eurodiputados piden sancionar a Daniel Ortega en Nicaragua y desconocer su nuevo mandato





15/12/2021 - 08:07:28

VOA.- El Parlamento Europeo discutió este martes la situación en Nicaragua y está previsto que este jueves apruebe una resolución respecto a los resultados de las elecciones del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, fueron declarados ganadores. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, inició la discusión en Parlamento Europeo criticando al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, a quien dijo admirar en el pasado por su lucha contra la dictadura militar de Anastasio Somoza en la década de 1970. “Ahora Daniel Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño, se ha convertido en el espejo del dictador contra el que luchó”, expresó Borrell, quien agregó que “tanto él como la vicepresidenta Rosario Murillo han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales”. La Unión Europea ha calificado las pasadas elecciones como “ilegítimas” por considerar que Daniel Ortega y su partido Frente Sandinista de Liberación (FSLN) participaron del proceso sin competencia, pues siete precandidatos presidenciales que gozaban de mayor simpatía fueron apresados y acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Bajo esas circunstancias, varios diputados han propuesto que en la resolución de este jueves se pida al Consejo de la Unión Europea sancionar directamente a Daniel Ortega, activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica, desconocer a los representantes públicos que han salido electos, demandar elecciones democráticas y la liberación de los presos políticos. La cláusula democrática es una herramienta que le permite a la UE exigir a todos sus socios comerciales el respeto por los derechos humanos, y en caso de no cumplir, se hace una llamada de atención y finalmente el gobierno en cuestión puede ser sancionado o recibir la anulación del acuerdo comercial. “Hemos pedido a Josep Borrell que ya de una vez sancione al máximo responsable de esta situación, que es al dictador. No es lógico, no es normal que sancionemos a todos, menos al dictador, que sancionemos a la vicedictadora, que sancionemos a todo el entorno del propio dictador, que sancionemos a funcionarios y empleados públicos y que no sancionemos al dictador, esto es una broma simplemente”, dijo en entrevista a la Voz de América el eurodiputado José Ramón Bauzá. Los eurodiputados Gabriel Mat y Soraya Rodríguez durante la sesión insistieron en la necesidad de que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica, que obliga a los Estados de la región a respetar los principios democráticos y garantizar los derechos humanos. “Que esta propuesta de resolución a Nicaragua incluya medidas de condena al régimen y a las permanentes violaciones a los derechos humanos y asegurarse que ni un céntimo de la Unión Europea termine en las manos de esta dictadura autoritaria contraria a los principios que nos identifican”, dijo Mat durante la discusión en el Parlamento. La eurodiputada Soraya Rodríguez puntualizó que, además de activarse la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica, en la resolución se debe exigir “la libertad inmediata de todos los presos políticos”. El máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, cree que suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica afectaría negativamente a muchos agricultores nicaragüenses que exportan sus productos al viejo continente. “Tendríamos que ser cuidadoso con las posibles consecuencias que esto tendría (...) muchos nicaragüenses que trabajan en esos sectores se verían severamente afectados”, explicó Borrell a los eurodiputados que insisten en que se revise el acuerdo comercial. El diplomático español mencionó que “Nicaragua sigue siendo uno de los países más terriblemente pobres de América Latina” y por ese motivo suspender la cooperación de la Unión Europea tendría un impacto directo. “El 47 por ciento de la población vive en pobreza y el 18 por ciento en extrema pobreza”, agregó Borrell.