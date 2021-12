Empresa láctea surcoreana comparte un polémico anuncio que muestra a mujeres como vacas y es obligada de disculparse





15/12/2021 - 07:49:22

RT.- Seoul Milk, una de las mayores empresas lácteas de Corea del Sur, ha pedido disculpas tras compartir el pasado mes de noviembre en su canal de YouTube un anuncio que parecía comparar a las mujeres con las vacas. El video muestra a un hombre filmando en secreto a varias mujeres que beben agua de una hoja y practican yoga en el campo, mientras una voz en 'off' como las de los documentales describe su "dieta ecológica" y su estilo de vida tranquilo en "un entorno agradable". "Intentaré acercarme a ellas con cautela", dice el camarógrafo al final del video, momento en que las mujeres se dan cuenta de su presencia y se transforman en vacas.



Criticas en Internet El anuncio provocó una ola de críticas en las redes sociales, y no solo fue tachado de sexista, sino que también se establecieron comparaciones con los delitos de 'molka', es decir, grabar a mujeres en secreto sin su consentimiento, una práctica que constituye un verdadero problema en el país asiático. 서울우유 여혐광고 제정신인가???

젖소=여자 에 불법촬영까지 토나온다 pic.twitter.com/akVRDBh5Lz — 와와 (@piribuiswawa) December 8, 2021 "El anuncio misógino de Seoul Milk es una locura. Las vacas son mujeres, incluso las filman ilegalmente", comentó un usuario de Twitter. "Idealiza el ambiente general de 'molka' y [muestra a] mujeres como vacas", señaló la periodista surcoreana Jeongmin Kim.

Comentarios de Seoul Milk Por su parte, la compañía retiró el video y emitió la pasada semana un comunicado en el que presentó sus disculpas, informa The Korea Herald. "Pedimos sinceras disculpas a todos los que se sintieron incómodos al ver nuestro video publicitario de leche subido al canal oficial de YouTube de Seoul Milk el 29 de noviembre", declaró la empresa. "Nos tomamos el asunto en serio y tomaremos medidas más cuidadosas para evitar que se produzcan problemas similares en el futuro. Una vez más, agachamos la cabeza y pedimos disculpas a todos los consumidores que se sintieron incómodos con este anuncio", agregó. Mientras, un representante de la Cooperativa Láctea de Seúl, propietaria de la marca Seoul Milk, afirmó que seis de las ocho personas que aparecen en el polémico video eran en realidad hombres y no mujeres.