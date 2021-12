Declaran otros cinco testigos protegidos y la tensión sube en Saguapac





15/12/2021 - 06:59:29

El Deber.- En un solo día declararon otros cinco testigos protegidos en el Ministerio Público por el caso de ítems fantasmas al interior del municipio cruceño. Con ellos ya suman cerca de diez personas -que son calificadas como víctimas-, que brindaron información bajo esta modalidad dentro de la investigación. Mientras, en Saguapac, una de las entidades que fue tocada en la investigación, existe tensión por el pedido de reincorporación de 16 personas, que en los últimos días fueron alejadas de sus cargos y ayer pidieron ser reincorporados, ya que justificaron ser “engañados en este caso” al ser reclutados para obtener un ítem fantasma. Declaraciones Entre las declaraciones de los testigos protegidos se mencionó una nueva empresa con personal involucrado en este caso. Se trata de una entidad que brinda servicios tercerizados a Saguapac. “Queremos defendernos, demostrar que somos inocentes”, remarcó uno de los testigos que declaró ayer. El concejal por Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón indicó que, según la investigación paralela que realizan, hay grupos de personas involucradas desde distintas instituciones, entre estas mencionó colegios de profesionales, empresarios, exconcejales, partidos políticos, entre otros. Mientras las declaraciones siguen, en Saguapac existe tensión por el pedido de reincorporación de un grupo de funcionarios. A inicios de esta semana, desde la cooperativa de agua aseguraron que solo diez personas “renunciaron voluntariamente”; sin embargo, un grupo de trabajadores ayer pidió su reincorporación. En este grupo hay personas con más de 25 años de antigüedad en Saguapac. Ellos dicen que la mayoría de los afectados son parte del personal de lecturación, que son quienes verifican el consumo de agua en los medidores. Estas personas afirman que solo abrieron una cuenta en una entidad financiera a pedido de Guillermo Parada, hermano del principal acusado, con el compromiso de consolidar una microempresa. Dicen que nunca recibieron dinero. En una tensa reunión en Saguapac, en la que participó el asesor jurídico de la institución y el abogado de los trabajadores, se les negó la reincorporación. César Flores, de la unidad de Comunicación de la cooperativa de agua, aseguró que Recursos Humanos ni el área legal informaron de algún conflicto laboral con este grupo de trabajadores que se alejaron del cargo. Otra arista en Saguapac es que la esposa de Guillermo Parada aún sigue como funcionaria. Al respecto, Flores indicó que F. A. está de vacaciones y dijo que su retorno será evaluado. “Vamos a analizar si tuviera alguna participación, si es así seguramente tomaremos alguna acción. Caso contrario no podemos tomar ninguna acción contra ella porque en realidad no estaría cometiendo ninguna falta a la institución,” sostuvo Flores. Según el abogado de F.A.,su defendida no ve hace 15 días a Guillermo Parada. Testigo: “Fuimos retirados unos 30, pero 16 pedimos ser reincorporados” El testigo, que prefirió no identificarse, aseguró que nunca recibió ningún porcentaje del sueldo de los ítems que se le asignó en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Él afirma que en la cooperativa hay al menos 50 personas en similar situación e incluso se involucró a personas de una empresa tercerizada. Añadió que antes del inicio de la pandemia fue la última vez que se lo vio a Guillermo Parada. _¿De dónde conoce a Guillermo Parada?

Lo conozco de hace unos años de Saguapac. No hubo una relación de amistad, somos colegas. Él prácticamente nos abrió una cuenta, aduciendo que abriría una empresa particular. Ahora en mi trabajo circularon nombres y somos varios los afectados, nos retiraron, pero no recibimos nunca dinero. _¿Tuvo acceso a su cuenta bancaria?

Nosotros después de la propuesta de abrir una empresa, abrimos una cuenta y él se quedó con la tarjeta. _¿Cuántas personas conoce que están dentro de los alejados del cargo? ¿Fue voluntario?

Hay hartos. La empresa nos llamó a cada uno el 9 de diciembre para que firme y si no firmaba no me daban mis beneficios sociales. Por lo menos somos unos 30, pero somos unos 16 los que estamos con abogados y buscamos que esto se esclarezca. Nos obligaron a firmar, porque dijeron que si no lo hacíamos no nos pagarían beneficios. _¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Guillermo?

Guillermo Parada trabaja en oficina. Antes de la pandemia ya no conversábamos, solo nos vimos alguna vez de paso en la empresa. _¿En qué áreas trabajaban estas personas?

La mayoría de los que fueron retirados son del área de lecturación, que son personas que salen a las calles a verificar los medidores. También hay algunos de una empresa que brinda servicios a la cooperativa. _¿Cuántas personas conoce que fueron involucradas dentro de este caso?

Estimo que somos 50, según información interna.