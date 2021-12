La Fiscalía decide procesar como investigado a Percy Fernández en caso ítems





15/12/2021 - 06:48:30

El Deber.- Percy Fernández Áñez, el único alcalde durante las tres últimas gestiones consecutivas de 15 años y que ostentó el poder, calificado como uno de los mejores munícipes de la historia de Santa Cruz, elogiado, incluso por los gobernantes del MAS, ya es parte de un proceso, pero en calidad de investigado en el denominado caso de los supuestos ítems fantasmas. La comisión de la Fiscalía anticorrupción integrada por su coordinador, Javier Cordero y los fiscales Marcela Terceros y Yolanda Aguilera, decidió considerar a Percy Fernández Áñez como investigado. La decisión fue tomada, tras un análisis de informes de agentes anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que dio luces y acumuló indicios y pruebas en torno al caso de los ítems fantasmas. El exalcalde tiene también en su contra una alerta migratoria que le impide salir del país. La comisión de fiscales presentará el expediente ante el juez de control jurisdiccional como inicio de indagación en el que se califica el proceso contra Percy Fernández como investigado y no como testigo por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Tras la decisión de considerar al exalcalde en calidad de investigado, la comisión fiscal dará el siguiente paso. Emitir citación fijando día y hora contra Percy Fernández para que preste su declaración como investigado en el caso ítems fantasmas. Sobre el caso, ya son dos los exalcaldes investigados, Percy Fernández y Angélica Sosa, pero ésta última ya prestó su declaración ante la comisión fiscal, aunque en calidad de testigo. Uno de los fundamentos clave para que la Fiscalía valore y clasifique como investigado al exalcalde Fernández fue la declaración de la exalcaldesa Angélica Sosa. En su declaración de testigo, Sosa reveló que Antonio Parada Vaca, actualmente prófugo de la justicia, como responsable de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, mantenía contactos con concejales cuando lo llamaban para hacer consultas sobre vacancias y sugerir nombres para ocupar cargos en el municipio. La exalcaldesa aclaró que quien firmaba los memorándums de designación de ítems era el alcalde en función, Percy Fernández. Tras la declaración de Angélica Sosa, el abogado Álvaro Chavarría, defensor de Percy Fernández, aseguró que el exburgomaestre dijo que en caso de ser llamado a la investigación se defenderá sin ningún problema. Secuestraron documentos Dentro de las investigaciones del caso ítems, la Felcc anticorrupción y la Fiscalía procedieron la tarde de ayer al allanamiento del inmueble del abogado Javier Carrasco Montero en la calle Teniente Vega 70 de la capital cruceña. La fiscal Marcela Terceros informó que del lugar tras la requisa se procedió al secuestro de gran cantidad de documentación, entre ellos facturas, así como otros que constituyen prueba importante dentro del proceso de indagación. El director de la Felcc, Edson Claure, confirmó que se procedió al secuestro de importante documentación que será objeto de análisis por parte de peritos en el proceso de los ítems fantasmas. En el transcurso de este miércoles, la Fiscalía anticorrupción, que dirige Javier Cordero, tiene fijado realizar otros allanamientos para acumular elementos de prueba. Hasta el momento ya fue enviado a la cárcel de Palmasola por un tiempo de seis meses por orden judicial el exfuncionario de la Alcaldía Julio César Herbas. La Fiscalía, en sus investigaciones, estableció que Mery Balcázar, esposa de Julio César Herbas, que desempeñaba funciones en la cooperativa Jesús Nazareno habría incurrido en delitos. Por esa razón la Fiscalía, amplió su figura legal a investigada. La misma figura se aplicó contra la exalcaldesa Angélica Sosa que primero declaró como testigo y ahora como investigada. Hasta el momento más de 15 personas ya prestaron sus declaraciones como testigo en el caso ítems fantasmas. Los declarantes lo hicieron en reserva ante la cámara Gessel y se consideraron víctimas por haber sido usados con sus identidades para figurar con ítems fantasmas cuando por detrás había otras personas que se beneficiaban con ganancias económicas entre los que figura el ex responsable de recursos Humanos Antonio Parada Vaca, que permanece prófugo. En Alcaldía de Warnes La Fiscalía al mismo tiempo confirmó que se practicó un allanamiento en la división de Recursos Humanos de la Alcaldía de Warnes donde se descubrió la existencia de al menos 47 ítems fantasmas. La fiscal de la comisión Marcela Terceros, confirmó que de la Alcaldía de Warnes se secuestró documentación y se identificó datos de personas que supuestamente se favorecieron con ítems sin trabajar. La Fiscalía anticorrupción, confirmó que se trata de otro hecho con las mismas características y métodos de los ítems fantasmas de Santa Cruz de la Sierra, pero que no está relacionada al mismo hecho porque es otro municipio. Sin embargo. las investigaciones siguen adelante y la Fiscalía tiene fijado convocar a declarar como investigados y testigos a varias exautoridades municipales en Warnes. Por su parte el actual alcalde de Warnes, Carlos Montaño, manifestó que según las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía hay hasta el momento 47 ítems fantasmas de personas que ganaron sueldos entre Bs 5.000 a Bs 6.000 pero sin ir a trabajar ni un día. El alcalde lamentó el hecho al señalar que se ha causado un daño económico a ese municipio de Bs 3 millones. Fantasmas en La Paz Por su parte, el fiscal de La Paz, William Alave, dio cuenta que se investigan dos hechos de contratos fantasmas que se habrían registrado en la Caja Nacional de Salud (CNS) filial La Paz. En el primer caso, se emitió órdenes de aprehensión en contra de Antonio T.P., Alexander H.E., Cristian E.A., Amilcar F.V. y Valeria M.S.P. por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. Hasta ayer había tres aprehendidos. “El Ministerio Público inició la investigación a denuncia de la Unidad de Transparencia de la CNS, por la presunta existencia de dos contratos fantasmas en la ciudad de La Paz. Se realizó el registro del lugar del hecho el viernes 10 de diciembre, donde se evidenció que no existen los contratos, ni los expedientes de los supuestos trabajadores, además de la existencia del registro de planillas para el pago de sueldos de al menos dos personas que nunca firmaron contrato de trabajo en la Caja. El daño económico al estado asciende a Bs. 137.000”, dijo Alave. En esta investigación se dictaron cinco órdenes de aprehensión. Entre ellas hay una emitida contra Antonio Parada Vaca, quien es el principal acusado del caso ítems en el municipio cruceño y ahora también investigado en La Paz porque era también jefe de Recursos Humanos en la CNS. En La Paz se indagan 80 ítems fantasmas al interior de la CNS. “Este señor (Antonio) Parada ha reproducido ese esquema (ítems fantasmas de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra) en la Caja Nacional de Salud”, dijo ayer la fiscal Lupe Zabala.