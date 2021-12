Fiscalía investiga dos casos de contratos fantasma en la filial de la CNS en La Paz y ordena cinco aprehensiones





14/12/2021 - 20:18:42

ABI.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este martes que el Ministerio Público investiga dos hechos de presuntos contratos fantasmas registrados en la Caja Nacional de Salud (CNS), filial La Paz. En el primer caso, se emitió órdenes de aprehensión en contra de Antonio T.P., Alexander H.E., Cristian E.A., Amilcar F.V. y Valeria M.S.P., ex y actuales trabajadores de la entidad aseguradora de corto plazo, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. Los dos últimos sospechosos se encuentran en celdas policiales en calidad de aprehendidos. “El Ministerio Público inició la investigación a denuncia de la Unidad de Transparencia de la CNS, por la presunta existencia de dos contratos fantasmas en la ciudad de La Paz”, anunció, citado en un boletín institucional. Según Alave, el 10 de diciembre se registró el lugar, donde se evidenció que no existen los contratos ni los expedientes de los supuestos trabajadores. Además, mencionó que se constató la existencia del registro de planillas para el pago de sueldos de al menos dos personas que nunca firmaron contrato de trabajo en la CNS. “El presunto daño económico al Estado asciende a Bs 137.000 aproximadamente”, agregó. Por su parte, la fiscal anticorrupción, Lupe Zabala, explicó que el primer hecho fue denunciado por una técnico en enfermería que presentó su currículum vitae el 6 de enero de 2020 al entonces gerente nacional de Recursos Humanos de la CNS, Alexander H.E., pero nunca recibió una respuesta. “Cuando esta persona fue a cobrar el bono contra el hambre le dijeron que ella aportaba a las AFP's de la CNS, por lo que no correspondía su pago. De este modo se enteró del hecho y presentó su denuncia a la Unidad de Transparencia de la institución para que se investigue”, acotó. Detalló que en el segundo caso se tuvo a un médico que trabajó con la realización de prácticas sin sueldo en 2019 y se enteró que tenía doble aporte a las AFP's, uno en la CNS y otro en la institución donde trabaja actualmente. Dijo que el galeno solicitó a la entidad aseguradora que dé de baja su aporte y que la Unidad de Transparencia detecte si el contrato por el que le descontaban para la CNS estaba activo y vigente. “El médico trabajó sin salario el 2019, nunca lo contrataron. Sin embargo, ese contrato estaba activo para atender en el hospital en la gestión 2020”, señaló.