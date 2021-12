Bloqueo del MAS en Betanzos impide llegada de Mesa y Camacho a Potosí







14/12/2021 - 19:11:09



Los Tiempos.- El bloqueo de campesinos afines al MAS en Betanzos, en la carretera entre Sucre y Potosí, impidió este martes que el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lleguen a la ciudad de Potosí donde tenían previsto participar de las movilizaciones en defensa de la democracia y contra la persecución política.

“Otra vez la autocracia masista. Iba a Potosí a la asamblea y el Cabildo en apoyo al valiente pueblo potosino y a Marco Pumari. Bloquearon Betanzos y todos los accesos aledaños. No me callarán, no nos callarán!!!”, publicó Mesa en sus rede sociales, desde la carretera entre Sucre y Potosí.

La misma suerte corrió Camacho y la delegación de cívicos cruceños que se quedaron a medio camino entre la capital del Estado y Potosí.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) convocó a una cumbre por la democracia para exigir la libertad de los presos políticos.

El evento fue convocado luego de que el expresidente de Comcipo, Marco Pumari, fue aprehendido acusado por obstaculización electoral en los comicios de 2019.

La Policía también realizó polémicos allanamientos en oficinas de Comcipo y viviendas particulares, lo que provocó críticas por la vulneración al debido proceso.

Esta tarde, Comcipo realizará una marcha y un cabildo.