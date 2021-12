¿Por qué está con baja el hijo policía del líder de Comcipo? Aguilera dice que es por salud





14/12/2021 - 18:52:45

Página Siete.- Ha surgido una polémica por la repentina ausencia en la Policía del hijo de Juan Carlos Manuel, el líder de Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que es buscado por la fuerza del orden en el marco de una orden de aprehensión por el caso de las protestas de 2019. El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, descartó que se haya suspendido al uniformado que es teniente del Verde Olivo y aseguró que tiene una baja por salud debido a que tiene enyesada una mano. “El teniente Manuel esta con baja médica, porque tiene una mano enyesada. Él ha solicitado su baja médica y la Policía jamás ha restringido ningún derecho; al contrario, una vez que él ha acreditado esa condición de salud está gozando de este permiso que la ley nos obliga a darle”, aseveró Aguilera. Más temprano, un familiar del presidente del Comcipo denunció que el hijo del dirigente estaba siendo amenazado con la baja de la institución si no revelaba en lugar donde se encuentra su padre. “Mi sobrino es teniente, lo han suspendido dos días y lo están amenazando con darle de baja si es que no dice dónde está su padre. ¿Creen que esto es justo? Ahí uno se da cuenta que todo es política”, dijo el familiar de Juan Carlos Manuel, en una entrevista en la red Unitel. Al respecto, Aguilera descartó que se haya ejercido alguna presión en contra del uniformado y negó que exista intensión de dar de baja al hijo del presidente del Comcipo. “Por qué habríamos de darle de baja, no hay ninguna razón. Las faltas, los delitos son intuito persona, no tenemos por qué ejercitar ningún tipo de presión contra él y ninguna persona”, expresó. Del mismo modo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, rechazó la denuncia del familiar de Juan Carlos Manuel y aseguró que todas las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado están vigentes en este caso. “Esto es completamente falso, ni la Policía, ni el Órgano Ejecutivo, ni ninguna instancia gubernamental amenaza a las personas, ya no vivimos en época de dictaduras. Esta no es la época del señor Arturo Murillo, del señor Luis Fernando López, es una época donde gozamos de todas y cada una de las garantías establecidas en la Constitución”, indicó. Desde que se allanó las oficinas del Comcipo, el jueves por la noche, se desconoce el paradero del presidente de la instancia cívica. Los dirigentes cívicos informaron que se encuentra a buen recaudo.