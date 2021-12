Gobernadores reconocen que el Plan de Desarrollo Económico y Social no vulnera las autonomías y comprometen su aplicación





14/12/2021 - 18:37:17

ABI.- Los gobernadores de ocho departamentos del país, que participaron en la XI Sesión del Consejo Nacional de Autonomías, reconocieron este martes que la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 - 2025 no vulnera los autogobiernos de las entidades regionales y acordaron trabajar en su implementación. “Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías reconocen que la Ley 1407 no vulnera la autonomía de las entidades territoriales autónomas (ETAs) y trabajarán en coordinación, desde los distintos niveles de gobierno, para la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social”, informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, al concluir el encuentro que se realizó en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no participó del encuentro ni de la firma del documento final, la Resolución 12/2021” del Consejo Nacional de Autonomías. Según Ruiz, los gobernadores comprometieron, por otro lado, que priorizarán las acciones necesarias para la elaboración de sus planes territoriales de desarrollo integral (PTDI’) y de gestión territorial comunitario. Por su parte, el presidente del Estado en ejercicio, David Choquehuanca, destacó que la resolución hará posible que se siga con la implementación del Sistema de Planificación Integral del Estado. “Hoy, en esta sesión, hemos mostrado al pueblo boliviano que sus gobernantes son capaces de ponerse de acuerdo y trabajar de forma conjunta para fortalecer al país con acciones concretas de articulación y coordinación que tanto necesitamos los bolivianos”, sostuvo. El mandatario relievó, además, que el Gobierno nacional continuará con el impulso de temas prioritarios que den soluciones a los temas concretos del pueblo, por medio del esfuerzo coordinado entre el Gobierno nacional y las ETA's. El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, expresó que la reunión fue fructífera porque dará comienzo a una nueva etapa de la relación de trabajo coordinado entre las gobernaciones y el resto de las ETA's. “Felicito al Gobierno nacional por la iniciativa y decirles que es momento de que Bolivia despierte, que Bolivia se una, que Bolivia deje la rencilla, la pelea política entre oposición y oficialismo y empecemos a construir un país que es rico a través de la transformación y producción de su materia prima”, aseveró. El coordinador nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas, Demetrio Romero, mencionó, por su lado, que el encuentro fue provechoso para todos los gobiernos subnacionales para concertar y “desarrollar el futuro del país”. El ejecutivo regional electo del Gran Chaco, José Luis Ábrego, manifestó que “la buena planificación hará posible que los departamentos y el país avancen en su desarrollo”.