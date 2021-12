Tribunal rechaza acción de libertad planteada por Pumari y ratifica que su aprehensión fue legal





ABI.- La fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, informó este martes que un Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz rechazó una acción de libertad planteada por el exdirigente cívico, Marco Pumari, y determinó que su aprehensión fue legal y no vulneró sus derechos fundamentales. “Tenemos conocimiento que uno de los abogados de la defensa de Pumari habría planteado una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ante un Tribunal de Garantías Constitucionales, situación que fue resuelta y en definitiva se le ha negado la tutela que hubiera planteado ante acción de libertad. El Tribunal ha establecido que no existe una ilegal aprehensión y que se ha cumplido con las formalidades y el procedimiento penal”, indicó, según un boletín institucional. La autoridad judicial explicó que el recurso legal fue presentado en su contra, en su calidad de Fiscal Departamental de Potosí, en pleno desconocimiento de que no emitió ningún tipo de orden o realizó la firma de algún actuado investigativo, puesto que esa es tarea de la comisión de operadores de justicia del Ministerio Público que cumplieron los procedimientos y emitieron los actuados que corresponden en el proceso contra el exdirigente cívico. “El Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido que no ha existido una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de sus derechos fundamentales. El abogado del señor Pumari había advertido que existía una aprehensión ilegal”, recalcó. La fiscal departamental añadió que un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó, de oficio, una valoración médica a Pumari e hizo la verificación de su situación física, que estableció que el exdirigente cívico no tiene lesiones.