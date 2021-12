Choquehuanca tras reunión del CNA: Hemos mostrado que gobernantes son capaces de ponerse de acuerdo





14/12/2021 - 18:31:36

Erbol.- Tras reunión con autoridades subnacionales en el Consejo Nacional de Autonomía (CNA), el presidente en ejercicio David Choquehuanca resaltó que “no hay monopolios de la verdad” y que los gobernantes mostraron que son capaces de ponerse de acuerdo para un trabajo conjunto. “Hemos mostrado al pueblo boliviano que sus gobernantes son capaces de ponerse de acuerdo y trabajar de forma conjunta, para fortalecer al país con acciones concretas de articulación y coordinación que tanto necesitamos los bolivianos”, dijo Choquehuanca. El CNA está compuesto por el Gobierno central, gobernadores y representantes de municipios, autonomías indígenas y la autonomía regional del Chaco. Sin embargo, este martes no estuvieron en la reunión el presidente Luis Arce ni el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Entre sus relaciones, el CNA determinó seguir con el trabajo articulado frente a la pandemia, la optimización de un diagnóstico oportuno masivo y gratuito del covid-19, tomar las medidas orientadas para la vacunación la preservación del esquema completo de vacunación, y trabajar de manera conjunta para construir y reactivar la economía. Asimismo, el Consejo reconoció que la ley 1407 no vulnera la autonomía de las entidades territoriales autónomas. El gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, resaltó que esta reunión ha sido muy fructífera, puesto que cada uno de los gobernadores y de las organizaciones territoriales autónomas ha podido manifestar sus necesidades. Dijo que es el momento de que Bolivia deje la rencilla, la pelea política, entre oposición y oficialismo. A su turno, el vicepresidente Choquehuanca agradeció la participación de todas las autoridades presentes y que hayan dado a este mecanismo de coordinación un sentido político positivo. “Escuchar al otro en su diferencia es una virtud, así como el entender que pueden existir diferentes alternativas o soluciones a los problemas, porque no hay monopolios de la verdad”, sostuvo. Manifestó que es intención del gobierno del Estado Plurinacional realizar periódicamente las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías, y continuar impulsando temas prioritarios que den soluciones a los problemas concretos del pueblo boliviano a través del esfuerzo coordinado del gobierno plurinacional y de las entidades territoriales autónomas .