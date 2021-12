Warren Buffett a los jóvenes: Aprende a comunicarte y podrás ganar un 50 % más





14/12/2021 - 13:22:25

El legendario inversor estadounidense Warren Buffett aconsejó este lunes a los jóvenes que practiquen comunicarse mejor para ganar más. "La única manera fácil de ganar un 50 % más de lo que vales ahora […] es perfeccionando las habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales", cita CNBC a Buffett tal como aparece en un video publicado en LinkedIn. "Si no puedes comunicarte, es como guiñarle el ojo a una chica en la oscuridad: no pasa nada. Puedes tener toda la capacidad intelectual del mundo, pero tienes que ser capaz de transmitirla. Y la transmisión es la comunicación", agrega el multimillonario, cuyo patrimonio se estima actualmente en 105.500 millones de dólares, según Forbes. No es la primera vez que el fundador de Berkshire Hathaway se dirige a la juventud con recomendaciones acerca de las habilidades de comunicación. Hace un año, Buffett dio a los recién graduados de la Universidad de Nebraska-Lincoln cinco consejos entre los que estaba la necesidad de saber comunicarse bien. Asimismo, les recomendó encontrar un trabajo que "esperen con ilusión todos los días", leer más, apreciar el lugar donde se encuentren y no medir el éxito por el dinero o la fama.