La OMS investiga la muerte de al menos 89 personas a causa de una enfermedad no identificada en Sudán del Sur





14/12/2021 - 10:32:02

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó este martes que está investigando la muerte de más de 80 personas que sucumbieron a causa de una enfermedad aún no identificada en el condado de Fangak, en el norte de Sudán del Sur. "Decidimos enviar a un equipo de respuesta rápida para que fuera a realizar una evaluación de riesgos y una investigación. Entonces podrán recoger muestras de los enfermos, pero provisionalmente la cifra que obtuvimos fue de 89 muertos", declaró a la BBC Sheila Baya, del organismo internacional. Agregó que el equipo de científicos tuvo que llegar a la región en helicóptero debido a las fuertes inundaciones en la zona y planea regresar este miércoles a la capital del país, Yuba. La semana pasada, el Ministerio de Sanidad del país africano informó que una enfermedad desconocida había matado desde el pasado mes de octubre a decenas de personas en la región. Los pacientes, en su mayoría ancianos y niños, presentaron síntomas como diarrea, fiebre alta, dolores articulares, vómitos, debilidad corporal y pérdida de apetito. El comisionado del condado, Boutrus Biel, afirmó a medios locales que se sospecha que podría tratarse de una dolencia transmitida por el agua y relacionada con un vertido de crudo registrado en el área afectada. "El agua está contaminada por lo que parece ser petróleo. Hasta ahora no podemos saber si las muertes están relacionadas con la reciente explosión de petróleo en Ayod o la muerte es por otras enfermedades causadas por las inundaciones", dijo. A su vez, las autoridades sanitarias locales detallaron que las primeras muestras recogidas en la zona dieron resultados negativos al cólera.