Fuerte terremoto en Indonesia provoca daños y obliga a residentes a huir de sus casas





14/12/2021 - 09:41:49

Un sismo de magnitud 7,4 se ha registrado la mañana de este martes frente a las costas de la provincia indonesia de las Islas menores de la Sonda orientales. Las autoridades del país emitieron un alerta de tsunami, avisando que las olas podrían alcanzar zonas costeras a mil kilómetros del epicentro, lo que provocó la evacuación masiva de los residentes locales. 11.10 #BeritaSonora



Kerusakan rumah warga terjadi di Takabonerate Kepulauan Selayar Sulawesi selatan, akibat gempa 7,4 SR yg terjadi di Larantuka NTT pada pukul 10.20 wib tadi.



( via Danpos Basarnas Selayar ) pic.twitter.com/GFWZ2NQRaw — Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) December 14, 2021 En varios videos, compartidos en las redes sociales, se puede ver cómo los habitantes de múltiples localidades, entre ellas Larantuka, Ende y Maumere, en la isla de Flores, abandonan en pánico sus viviendas y se dirigen a los lugares seguros. Mientras, otro clip muestra a los pacientes de un hospital de la provincia de Célebes Meridional que salen corriendo del edificio en medio del terremoto, que provocó graves daños materiales a múltiples viviendas en las regiones afectadas. Sin embargo, de momento no se han reportado datos sobre víctimas. Evakuasi mandiri Warga di maumere, pasca Gempa 7,4 SR yg terjadi di Larantuka pada pukul 10.20 dan gempa 5,5 SR di Maumere pukul 10.47 wib.

( via Pos SAR Maumere ) pic.twitter.com/QDMjKkgVgf — Sang (@Panjelajah) December 14, 2021