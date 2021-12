Advierte la OMS: El mundo enfrentará desafíos aún mayores al finalizar la pandemia





14/12/2021 - 09:21:12

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este lunes que una vez finalizada la pandemia, el mundo enfrentará "desafíos aún mayores que antes de que comenzara: pobreza, hambre, desigualdad, enfermedades no transmisibles, cambio climático y más". "No podemos, no debemos volver a los mismos patrones de explotación de producción y consumo, el mismo desprecio por el planeta, el mismo ciclo de pánico y abandono y la misma política divisoria que alimentó esta pandemia", sostuvo Ghebreyesus durante la apertura de la 10ª Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud, realizada en Ginebra. En paralelo, manifestó que "es hora de dejar de pensar en la salud como un componente de la economía y, en cambio, mirar cómo la economía puede apoyar el objetivo social de Salud para Todos, como una inversión que es la base de economías productivas, resilientes e inclusivas". "El covid-19 ha demostrado que cuando la salud está en riesgo, todo está en riesgo", remachó.