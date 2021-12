Miles de personas sin servicios después de tornados en EE. UU.: Decenas de muertos





14/12/2021 - 09:12:53

VOA.- Cuatro tornados azotaron el viernes la región del centro de Estados Unidos, entre ellos Kentucky, Tennessee, Missouri e Illinois. Uno de los tornados recorrió unos 322 kilómetros, una extensa trayectoria poco común. Los residentes de los condados de Kentucky, en el sureste de Estados Unidos, donde varios tornados dejaron decenas de muertos podrían seguir sin calefacción, agua ni electricidad y bajo temperaturas gélidas durante semanas, informaron las autoridades estatales. El lunes era más claro el panorama de daños y fallecimientos después de la serie de tornados que impactaron a varios estados. No obstante, las autoridades de Kentucky admitieron que la magnitud de la destrucción afectaba la capacidad de evaluar daños provocados por los eventos ocurridos el viernes. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó el lunes 64 muertos, pero dijo que es probable que aumente y que habían 18 víctimas sin identificar. Afirmó que las cifras finales no se conozcan durante semanas. Al menos 105 personas siguen desaparecidas. Entre los muertos se encontraban empleados de una fábrica de velas en la ciudad de Mayfield.







Muerte y destrucción Al menos 88 personas -64 de ellas en Kentucky- fallecieron a causa de los tornados. Otros daños reportados fueron la destrucción de un asilo de ancianos en Arkansas, graves daños a un centro de distribución de Amazon en Illinois y otras afectaciones en los estados de Tennessee y Missouri. En Kentucky, mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, también dieron inicio las labores de reparación del tendido eléctrico, proporcionar albergue a aquellos que perdieron sus hogares y distribuir agua potable y otros suministros. El gobernador dijo que no tiene una estimación precisa de las cifras de dalos en el estado, pero supuso que fue de cientos de millones de dólares. Dijo que el estado no escatimará gastos para reconstruir las áreas afectadas y que está trabajando con el gobierno federal. Desde su cuenta de Twitter el lunes, el senador de Kentucky y líder de la minoría republicana Mitch McConnell, agradeció al presidente estadounidense Joe Biden por su rápida aprobación de una declaración federal de desastre, que liberará dinero y recursos para hacer frente a la devastación en el estado. El presidente tiene programado viajar a Kentucky el miércoles para ser informado por funcionarios sobre la destrucción causada por las tormentas y visitar las áreas dañadas. Si bien Kentucky fue el más impactado, la tormenta que generó varios tornados también dejó destrucción en los estados de Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri y Tennessee. Las fuertes tormentas de esta naturaleza son inusuales en diciembre en América del Norte. Los meteorólogos afirman que las temperaturas récord del aire y las aguas cálidos en el Golfo de México alimentaron esas tormentas.