Caso ítems toca a Saguapac y ven que 1.000 funcionarios no marcaban asistencia





14/12/2021 - 08:41:06

El Deber.- La investigación del caso de supuestos ítems fantasmas tocó a Saguapac, una de las principales cooperativas del departamento cruceño. Esto a raíz de que uno de los testigos protegidos involucró en el proceso a Guillermo Parada, hermano de Antonio Parada Vaca, que es el principal acusado en la investigación, y lo acusó de captar sujetos entre el personal de la cooperativa de agua para que luego figuren con contratos irregulares en la Alcaldía cruceña. El proceso de investigación aún está en etapa preliminar y varias instituciones se sumaron a apoyar. En el Concejo Municipal cruceño se conformó una comisión especial. Uno de los integrantes, el concejal Juan Carlos Medrano, de Comunidad Autonómica (C-A), estimó que en la anterior gestión municipal había al menos 1.500 funcionarios excluidos de marcar asistencia, con quienes iniciará la investigación interna de trabajadores “fantasmas”. Renuncias en Saguapac En una de las declaraciones del fin de semana, que consta en la investigación, un extrabajador de Saguapac aseguró que le pidieron su renuncia debido a que su nombre aparecía en el listado de beneficiarios de ítems fantasmas por ser allegado a Guillermo Parada. Al respecto, César Flores, del área de comunicación de Saguapac, aseguró que desde la anterior semana una decena de trabajadores “presentaron su renuncia voluntaria”. “Estas personas son del entorno próximo a Guillermo Parada”, confirmó a tiempo de aclarar que desconocen si más personas seguirán este camino. El funcionario acotó que actualmente realizan una investigación interna para identificar posibles personas involucradas en el caso, “pues la cooperativa (Saguapac) no puede tener como funcionarios a personas relacionadas a hechos de corrupción”. Meses antes de hacerse pública esta investigación, Guillermo, hermano del principal acusado, presentó su renuncia en Saguapac. “(Renuncio) por razones personales muy importantes en mi vida”, se lee en parte de la misiva presentada en septiembre de este año y en la que detalla que trabajó más de 15 años en la cooperativa. Hasta la fecha, este caso salpicó a dos instituciones. Además de Saguapac, a los hinchas de un club de fútbol de la capital cruceña. Sin embargo, Marcela Terceros, que lidera la comisión de fiscales que investiga el caso, indicó que hay más sospechas de grupos de personas que fueron captadas en distintas instituciones; sin embargo, prefirió no citarlas. La investigadora agregó que se indaga los entornos de Javier Cedeño y Javier Carrasco, ambos exfuncionarios de la Alcaldía cruceña y denunciados en este caso. La comisión de fiscales no descarta realizar más allanamientos y toma de declaraciones. Además, de retornar a las oficinas de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, donde la anterior semana una comisión retiró al azar 15 carpetas de funcionarios e identificó que al menos 14 no cumplían con el perfil para el cargo. Liberados de marcar El concejal Medrano explicó que para identificar a los “funcionarios fantasmas” se empezará con los liberados del marcado del control de asistencia, pues por esta condición ellos tienen más facilidades de no asistir a su fuente laboral, ya que no tienen un control estricto y solo presentan un informe de actividades de forma mensual. Medrano explicó que un funcionario liberado de marcar su registro de asistencia debe presentar un informe de sus actividades a su superior, quien también debe ser citado a declarar. “Se inicia la investigación con los liberados (de marcar), pues son ellos los que deben de justificar la actividad que realizaban. Ellos debían entregar informes. Liberado que encontremos sin informe de actividades es sospechosos de ser (funcionario) fantasma”, explicó Medrano. Según información de la comisión de concejales actualmente hay 9.000 funcionarios, de estos unos 4.000 de la anterior gestión. De esa cifra, alrededor de 1.000 pueden tener información para aportar en el caso de supuestos ítems fantasmas. Por ello, Medrano indicó que la comisión también prevé citar a funcionarios de la anterior gestión que aún desempeñan funciones en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La anterior semana, el exsecretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) Joaquín Grapuzzi reconoció que había funcionarios liberados del marcado, pero justificó que ellos estaban con esa modalidad porque realizaban trabajos en la calle. En el caso de la repartición que dirigía eran fiscalizadores o notificadores. Hasta la fecha se identificó como reclutadores a Antonio Parada, Julio Herbas y Javier Cedeño. Según los testigos, los tres ofrecían entre 300 a 400 bolivianos mensuales y prometían que en algunos meses serían contratados para trabajar de manera regular en el municipio cruceño. También están como investigados Javier Carrasco y Merisabel Parada. El primero exfuncionario municipal y la segunda la hermana de Parada Vaca. La última en ser involucrada como investigada es Angélica Sosa, exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra. Ella inicialmente fue citada a declarar como testigo y en la información brindada al Ministerio Público aseguró que cada concejal pedía a Parada la contratación de funcionarios. Migración aún no brindó reportes sobre la ubicación de los hermanos Parada, de Carrasco y de Cedeño. Se presume que al menos Parada salió del país por un paso irregular, según la Policía. Asimismo, en el cuadernillo de investigaciones no figura el listado de las personas que supuestamente se beneficiaron de estos contratos irregulares. Citan a declarar Aún no hay fecha para que la exalcaldesa Angélica Sosa brinde su declaración, esta vez como investigada en este proceso. Ayer se presentaron para declarar al Ministerio Público los exconcejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las gestiones de Percy Fernández y de Angélica Sosa. Llegaron hasta la Fiscalía Tito Sanjinez, Mélody Téllez y Juan José Mendoza. Este último aseguró que como bancada no tuvieron ítems fantasmas, pues cada uno solo tenían alrededor de cuatro personas a su cargo, entre choferes y secretarias. “Nosotros como concejales fiscalizamos y presentamos denuncias públicas de otros casos”, dijo Mendoza tras preguntarle por qué no indagaron sobre este caso. Ayer también declaró Alberto Moreira, quien ejerció como secretario municipal de Seguridad Ciudadana y luego fue abogado del municipio cruceño. La Fiscalía emitió citación contra Moreira al haberse establecido que durante la gestión del exalcalde Fernández se desempeñó en la parte ejecutiva. Esta semana declararán los exsecretarios de las últimas dos gestiones de Percy Fernández como testigos. Ya brindaron su declaración Sandra Velarde, exsecretaria de Finanzas, y José Negrete, exsecretario de Seguridad Ciudadana. Respecto a la situación jurídica de Valeria Rodríguez Paz, exesposa de Antonio Parada Vaca, la fiscal Terceros manifestó que ella es parte denunciante y se tiene conocimiento de que estaba con problemas de salud, pero espera que se presente en cualquier momento para que preste su declaración dentro de las investigaciones. Ampliación de investigación La fiscal Terceros indicó que en las próximas horas se analizará ampliar la investigación contra Mery Balcázar, esposa de Herbas y exfuncionaria de la cooperativa Jesús Nazareno. Ella es una de las principales señaladas por los testigos que brindaron información. Julio César Herbas actualmente es el único de los acusados con detención preventiva de seis meses. Está recluido en el penal de Palmasola y fue quien admitió que era uno de los reclutadores de personas para que obtengan contratos irregulares. Uno de los funcionarios de la cooperativa Jesús Nazareno confirmó a la red Unitel que Balcázar fue funcionaria de la entidad y que ocupó dos cargos. La entidad financiera, tras conocerse este caso de corrupción, decidió realizar una auditoría interna.