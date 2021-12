Aumentan los muertos por covid: 9 de cada 10 no recibieron la vacuna





14/12/2021 - 08:32:26

Página Siete.- Para la familia Nina, las fiestas de fin de año no serán iguales nunca más porque uno de sus seres queridos ya está más con ellos. “Mi papá murió hace tres semanas porque no recibió la vacuna. Le insistimos mucho, pero él se ha confiado”, dijo Javier, uno de los tres hijos. De acuerdo con el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Miguel Quispe, las muertes por Covid- 19 se incrementaron en las últimas semanas y “esta situación está vinculada particularmente porque la gente no se vacunó”. Quispe explicó a Página Siete que el 90% de las personas que fallecieron por Covid-19 en las últimas semanas “no fueron vacunados”. Con una postura similar, el gerente de la Unidad de Epidemiología del Sedes Santa Cruz, Carlos Hurtado, informó que, de las nueve personas que fallecieron por covid el domingo, “siete no recibieron la vacuna”. Hurtado explicó que en la semana 49 –que concluyó el sábado– se registraron 42 muertos, 16 más que la semana anterior, es decir, un promedio de seis por día. De acuerdo con Hurtado, de los muertos por coronavirus que se registraron en las últimas semanas, “el 90% de las personas que perdieron la vida no tenían ni una vacuna o tenían una sola dosis”. Quispe explicó que las personas que no recibieron la vacuna, son las que –en la actualidad– ingresan a terapia intensiva o están en situación grave de la enfermedad. “La semana pasada teníamos a tres personas jóvenes y adultos mayores que están en situación crítica y estaban internados en el Hospital Medicalizado, ubicado en Alto Obrajes. Todos fueron trasladados al Hospital de Clínicas y coincidentemente todos no recibieron la vacuna”, dijo el representante del Sedes paceño. Quispe argumentó que se conoce que el 90% de los pacientes que llegan a terapia intensiva del Hospital de Clínicas no recibieron la dosis. “El mismo panorama se vive en los hospitales del Norte y del Sur de la ciudad de El Alto”, dijo. El jefe de Epidemiología del Sedes paceño indicó que el 10% restante que muere por covid forma parte del grupo de personas que recibieron la vacuna, pero tenían doble factor de riesgo. “Es decir que son personas adultas mayores y con enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión y la obesidad”, agregó. El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes Beni, Antonio Castro, dijo que en su región, los decesos son “muy pocos”, pero la mayoría de los muertos por covid “no recibieron vacuna”. “Aunque no tenemos pacientes internados en terapia intensiva, los que están con la enfermedad de forma leve o moderada son personas que no recibieron la vacuna o tienen una sola dosis”, sostuvo Castro. Ante esta situación, las autoridades de salud de los diferentes departamentos y el propio Ministro de Salud coincidieron que la vacunación es muy importante. El ministro de Salud, Jeyson Auza, solicitó a las personas extremar medidas de bioseguridad y en especial acudir a los centros de inmunización porque las vacunas están disponibles para toda la población”. “Se ha visto que después de los seis meses de la vacunación disminuye la inmunidad, por eso es sumamente importante que reciban las terceras dosis, en especial los de la tercera edad y quienes tienen enfermedades de base”, dijo el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes La Paz. Hurtado explicó que, pese a que Santa Cruz está viviendo una tormenta epidemiológica, la gente aún no toma conciencia, no se vacuna y no se protege. “Continúa actuando de forma irresponsable”, aseguró. Auza adelantó que este mes llegarán al país más de 1,9 millones de vacuna Moderna, además de un millón de dosis de AstraZeneca a través de gestiones con el Gobierno de Argentina. “Sólo recibiendo la vacuna se podrán realizar reuniones para las fiestas de fin de año. Es con la colaboración del pueblo”, añadió. Desde el pasado viernes, Bolivia ya vacuna a niños de cinco a 11 años. Desde ese día hasta ayer, 12.296 niños recibieron la dosis. Auza dijo que el índice de inmunización mejoró. “Hubo departamentos donde en el primer día se vacunó a un niño o a cinco”.