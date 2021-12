Potosí marcha por Pumari, cívicos adelantan su encuentro nacional y el Gobierno lanza advertencia





14/12/2021 - 08:26:23

El Deber.- El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) marchará este martes, 14 de diciembre, desde las 14:00 por la libertad de Marco Pumari; los cívicos del país oficializaron el cabildo nacional para el viernes 17 de este mes y el Gobierno advirtió que las marchas están garantizadas siempre y cuando no se produzcan desmanes. La actual dirigente de Comcipo, Roxana Graz, confirmó la realización de la marcha que partirá desde los cuatro puntos principales de la ciudad de Potosí y se concentrará en la plaza 10 de Noviembre, donde se realizará un mitin que protestará contra la persecución de los líderes cívicos del departamento, en clara alusión a la situación de Juan Carlos Manuel y Ramiro Subia. El Ministerio de Gobierno, a través de sus principales autoridades, dijo que las marchas están garantizadas en tanto no se registre alteración del orden público. El viceministro Nelson Cox precisó que los dos líderes cívicos de Potosí no están desparecidos, si no evadiendo la justicia y que podrían ser declarados prófugos por no responder a la investigación abierta en su contra. Desde Potosí la máxima representante cívica de ese departamento admitió que tanto Manuel como Subia están “a buen recaudo” y se mantendrán “en la clandestinidad”, pese a que el abogado del Comité pro Santa Cruz, Jorge Valda, denunció que el actual presidente de Comcipo estaba desparecido y responsabilizaba al Gobierno por ese hecho. La convocatoria de los cívicos potosinos tuvo la aceptación de sus homólogos de todo el país y se realizará el encuentro en esa ciudad. Los partidos políticos de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana, confirmaron su presencia, aunque no se informó que los máximos responsables de ambas fuerzas estén presentes en ese cabildo.