Cox sobre caso Pumari: El Ministerio Público aplicó criterio de persecución penal





14/12/2021 - 01:05:19

Los Tiempos.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, afirmó que el Ministerio Público aplicó “criterio de persecución penal” contra el excívico Marco Pumari y justificó la aprehensión sin citación previa para declarar por la acusación. “El Ministerio Público ha efectuado el criterio de persecución penal, se está aplicando y configurando todo lo que dicen las garantías constitucionales. (A Pumari) no se lo ha torturado, no se le ha agredido”, apuntó Cox en entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno. “El procedimiento no dice propiamente que primero se hace una citación, luego una segunda citación, eso pasa en otros procedimientos, puede ser civil, familiar, trámites administrativos. Los procesos penales están en función del manejo que vaya a hacer el Ministerio Público. Más aún cuando ha demorado tanto tiempo en la producción de la prueba”, consideró Cox. “No es una condición determinante que se lo cite primero y luego se efectivice la obligatoriedad”, agregó. “Es mandatorio el procedimiento penal. Esos son acerbos jurídicos, lo importantes es que no se está vulnerando norma procesal penal”, reiteró y dijo que si alguien tiene duda que denuncie. Durante la entrevista, Cox afirmó sobre que existen testimonios contra Pumari en la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí y que existe prueba documental, sin embargo, admitió que no estuvo en Potosí en octubre de 2019 y que tampoco tuvo acceso a “prueba objetiva del cuadernillo de investigaciones”.