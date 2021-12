Camacho no asistirá al Consejo Nacional de Autonomías por falta de garantías





14/12/2021 - 01:01:40

Erbol.- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, decidió no asistir a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) a desarrollarse este martes en la ciudad de La Paz ante una presunta “falta de garantías” y por el avance de la pandemia del coronavirus. El secretario de Justicia, Efraín Suárez, informó sobre la decisión tomada por la autoridad departamental descartando que la decisión tenga que ver con el proceso que enfrenta el excívico de Potosí Marco Pumari y planteó que, como alternativa a que pueda participar, sea vía virtual. “Queremos informar que debido al avance de la pandemia y la ausencia de garantías, que no se le ha podido dar al gobernador, para que asista personalmente a La Paz, se ha decido solicitar al Gobierno que se pueda participar de esta reunión vía virtual”, informó Suárez. El funcionario dejó en manos del Gobierno si acepta o rechaza la petición. El presidente en ejercicio David Choquehuanca será quien presida la reunión del CNA, informó el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. De los nueve gobernadores invitados, solo el gobernador cruceño no había confirmado aún su participación. La implementación del plan nacional de vacunación, el fortalecimiento de la lucha contra el COVID-19, además de la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, son algunos de los temas que se prevé puedan ser abordados.