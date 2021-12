Denuncian a seis diputados y asambleísta regional de Creemos por contratación de personal vinculado con los ítems fantasmas





14/12/2021 - 00:50:24

ABI.- El diputado Rolando Cuellar informó este lunes que presentará una denuncia penal en el Ministerio Público contra seis diputados y una asambleísta departamental del partido opositor Creemos, porque contrataron a personal vinculado con los items fantasma en la Alcaldía de Santa Cruz. “El día de mañana (martes) vamos a formalizar ante la Fiscalía, son seis diputados y una asambleísta departamental de Creemos”, dijo, con documentación en mano en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. Según Cuellar, los sindicados operaron en las secretarías municipales de las áreas de planificación y seguridad ciudadana, con la distribución de cargos provistos por la exalcaldesa Angélica Sosa por los meses de enero, febrero y marzo de este año. Detalló que entre los involucrados están Haidy Muñoz, quien tuvo bajo su cargo 28 contratos; Jennifer Torrico, que manejó 23; Verónica Aguilera, que proveyó 15; y Tatiaña Áñez, que administró 16. Asimismo, mencionó que Oscar Michel Flores, quien tuvo en su poder 12 contratos, además de su esposa, Ana Alejandra Montaño Ortíz, estuvo entre el 21 de enero y 31 de marzo en la planilla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su hermano tuvo también un cargo, aseveró. En el caso de la asambleísta departamental, dijo que se trata de Keyla García, quien estuvo a cargo de cinco contratos. “Si lo contamos con todo, suma alrededor un Bs 1 millón (el daño económico)", agregó. El legislador explicó que se cree que el personal fue contratado para que haga campaña por Angélica Sosa en las elecciones subnacionales y no labores relacionadas con el trabajo muninicipal. “Parece que estos funcionarios recaudaban más bien para los diputados”, enfatizó. Por otro lado, Cuellar manifestó que la documentación de la denuncia será presentada también a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, para que los legisladores implicados sean suspendidos. El diputado dijo que denunció el caso hace un tiempo; además, que se efectuó 530 contratos ilegales en la Alcaldía de Santa Cruz para incorporar a personal que no tenía títulos académicos, pero cobraban sueldos de profesionales, o que carecía de libretas de servicio militar, así como 1.200 ítems de personal de planta que no marcaba su entrada y salida de su fuente laboral municipal.