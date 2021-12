Caso ítems: Asumirán acciones internas contra diputados de Creemos que estarían involucrados en ese hecho





13/12/2021 - 17:57:54

ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que se asumirán acciones internas contra seis diputados de la agrupación política Creemos que estarían involucrados en el caso de corrupción de los 800 ítems fantasmas. “En función a la denuncia que vayan a presentar seguramente se va a generar ya algunas acciones internas en la Cámara de Diputados, de eso estamos seguros. Nosotros no vamos a defender absolutamente a nadie por más que sea parlamentario, por más que sea diputado o diputada de la oposición o del oficialismo, los delitos son personales, no son institucionales”, indicó. El diputado Rolando Cuéllar (MAS) denunció, la semana pasada que sus colegas de Creemos Óscar Michel, Jenniffer Torrico, Haidy Muñoz, Rosa Áñez, Whalty Egüez, Verónica Aguilera y la asambleísta departamental de Santa Cruz, Keila García, también de ese partido, recibieron dinero, de acuerdo a planillas, de 111 ítems fantasmas de la Alcaldía cruceña por el lapso de tres meses. En ese contexto, Mamani ratificó que se usará todos los mecanismos internos, de verificarse la denuncia, para tomar alguna acción contra los legisladores opositores. “Nosotros vamos a analizar qué corresponde con estos señores, de evidenciarse el hecho, pues seguramente va a ameritar alguna acción que se va a tomar internamente, porque tenemos una Comisión de Ética y, por lo tanto, vamos a ir analizando a ese nivel”, ratificó. Sobre la Comisión Mixta que investigaría el caso de los ítems fantasmas, adelantó que esta semana, en reunión de jefes de bancada, se analizará la pertinencia o no de la conformación de esa instancia legislativa. “Esta semana, en la reunión que se va a establecer con los jefes de bancada, se va a tener este debate, si es pertinente o no conformar esta comisión; hay otra posibilidad también de derivar a alguna comisión que tenga que ver con este tema de hechos de corrupción y vamos a analizar todo eso”, adelantó.