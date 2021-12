Adolescente pasa bajo el agua más de 2 minutos al quedarle el pelo atrapado en el filtro de una piscina





13/12/2021 - 17:44:53

RT.- Una adolescente brasileña de 13 años pasó más de dos minutos debajo del agua después de que su pelo se enganchara con el filtro de una piscina. La madre de la joven, Rozana Pimente, publicó en su cuenta de Instagram un video del incidente, que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre en el municipio de Água Branca, en el estado de Piauí. En la grabación, hecha por las cámaras de vigilancia, se puede observar que la chica sacó las piernas de la piscina al mismo tiempo que sumergía la cabeza hacia atrás y como, segundos después, cayó completamente en el agua y no volvió a aparecer en su superficie. Maria Rita Pimentel relató a G1 el pasado fin de semana que cuando se le acabó el aire no pudo volver a subir a la superficie porque algo la estaba "arrastrando". Otras chicas que estaban con ella en la piscina alertaron a los adultos presentes que, a su vez, se apresuraron a ayudar a la joven. La adolescente fue salvada cuando un hombre le cortó el pelo. De acuerdo con G1, Maria Rita no sufrió heridas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rozana Pimentel (@rozana_pimentel)