Por el Covid suspenden cirugías programadas en el San Juan de Dios de Tarija





13/12/2021 - 16:58:52

El País.- Las autoridades en Salud del hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) de la ciudad de Tarija definieron suspender las cirugías programadas, debido al incremento sostenido de casos de coronavirus (Covid-19) que ha derivado en el colapso de las unidades de Cuidados Intensos y la saturación de Cuidados Intermedios. “No tenemos espacio, hemos colapsado”, mencionó Shirley Cuenca, directora del HRSJD, a tiempo de indicar que el hospital atenderá únicamente las cirugías de emergencias. Se encuentran preocupados por la falta de espacio y la falta de personal de salud. Cuenca señaló que 13 de las 15 camas de la Unidad de Terapia Intermedia de Covid-19 se encuentran ocupadas, llegando a registrar un índice de ocupación del 83%. Mientras que en Terapia Intensiva de Covid-19 el 100% de las camas se encuentran ocupadas. La mayoría de los pacientes no recibió ni una sola dosis de la vacuna anticovid. Por otro lado, la Terapia Intensiva convencional, que atiende a pacientes con otras patologías médicas, también se encuentra saturada al cien por ciento. Los pacientes que llegan hasta este centro de tercer nivel no son solo de Cercado, sino también de Villa Montes, Yacuiba, Padcaya y de San Lorenzo. Por la emergencia sanitaria, el hospital podría habilitar más unidades para la atención de pacientes con Covid-19, sin embargo, eso conlleva a perjudicar al servicio de cirugía y no se podrá operar a otros pacientes de emergencia, dijo Cuenca. Cuenca explicó que a través de un convenio firmado con empresas privadas se tiene garantizada la dotación de oxígeno hasta el mes de enero. Sin embargo, se espera que el Gobierno nacional pueda instalar una planta de oxígeno en Tarija, al igual que lo hizo en el municipio de Yacuiba.