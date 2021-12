Mesa: Comunidad nace en respuesta a críticas de que la oposición no responde a desafíos del país





Los Tiempos.- El expresidente de Bolivia y líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, inauguró este lunes el primer Congreso constitutivo con el fin de que "Comunidad" se convierta en un partido político. Dijo que este proyecto es una respuesta a las miradas críticas que dicen que la oposición no ha respondido a los desafíos políticos del país. Recordó que en las elecciones generales del 2019 casi el 40% de los bolivianos confió en CC, y que en condiciones normales hubiera llegado a una segunda vuelta electoral con el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) y que probablemente hubieran salido triunfantes, pero que tras la crisis política y social en medio de denuncias de "fraude electoral" esas elecciones se anularon. "Eso es algo que vale la pena recordar (el apoyo del 40%), sobre todo para nuestra reafirmación y en particular para responder a aquellos que nos miran críticamente y que dicen que la oposición no ha planteado respuestas claras y positivas en función a los desafíos que tuvimos", expresó Mesa. El líder opositor informó sobre su Congreso constitutivo en el que nacerá el partido político "Comunidad como la alternativa para construir un país con justicia, igualdad, democracia y libertad". Aunque todavía delimitan sus lineamientos y trabajan con miras a conseguir su personería jurídica. "Comunidad que existe, pero no tiene su cédula de identidad, tiene el imperativo de hacerlo. No es un imperativo que planteé yo, de manera voluntarista, es un imperativo que ustedes de manera casi unánime han demandado desde muy pronto, desde muy poquito después de que presentamos la candidatura en 2018 y 2019", acotó Mesa. Precisó que esta jornada es el final de un camino y el inicio de otro que tiene el fin de la conformación de una dirección nacional para la construcción de un partido político. En criterio del líder opositor, hubo varias voces que sostenían que Comunidad no puede continuar sin que se constituya en un frente político registrado y reconocido públicamente. Detalló que el Congreso constitutivo tiene el objetivo de aprobar documentos como los principios y estatutos que ya fueron puestos a consideración de los militantes y dirigentes. "El equipo organizativo a cargo de Vania Sandoval y Andrés Zaratti se encargó de recoger las observaciones, de incorporarlas y de establecer un documento final que es el que hoy tomamos en consideración", indicó. Asimismo, Mesa manifestó que el Congreso constitutivo delimitará la ruta crítica con el fin de obtener los libros para la inscripción de militantes que es un requisito imprescindible para llevar adelante la entrega de la documentación al Tribunal Supremo Electoral. Dijo que a groso modo se puede hablar de al menos 106.000 militantes de Comunidad en todo el país, aunque en el proceso de inscripción podrían existir depuraciones y podría presentarse problemas de duplicación o algún otro obstáculo. Finalmente, el otro objetivo de su congreso es elegir a un tribunal electoral que organice y presida las elecciones democráticas para la coordinadora ejecutiva nacional de Comunidad quienes determinarán las nueve coordinadoras departamentales y las dos regionales de manera democrática y por voto directo. Aclaro que hasta conseguir la personería jurídica todos los cargos serán de carácter interino. Subrayó que la organización Comunidad tuvo su origen a partir de la presentación de su candidatura a las Primarias y en las elecciones generales del 2019 y 2020. En criterio de Mesa, actualmente la Alianza Comunidad Ciudadana fue el segundo frente político que obtuvo más apoyo electoral en 2019 y 2020 después que se recuperó la democracia en el país.