Jhonny presenta amparo para que se investigue denuncia sobre 1.205 contratos irregulares





13/12/2021 - 16:31:10

El Deber.- Arropado con el equipo administrativo y jurídico del Gobierno municipal, el alcalde Jhonny Fernández informó que se ha presentado un amparo constitucional ante las instancias judiciales para que se reabra el caso de contratos irregulares durante la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa. La audiencia está programada para este miércoles y las autoridades municipales aguardan con optimismo la determinación que se asuma. Fernández dijo que entregó a la Fiscalía las evidencias de 1.205 contratos irregulares que se detectaron a su ingreso a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Fue el 28 de mayo, es decir, en menos de un mes de asumir el cargo. "En mayo (se realizó) una revisión de todo el personal que se tenía y nos habían entregado", explicó el burgomaestre. "Se detectó contratos que no estaban debidamente registrados" y con esas pruebas, se hizo la correspondiente denuncia por las muchas irregularidades detectadas, comentó. Este caso planteado por Fernández es diferente al de los 800 ítems fantasmas denunciado por Valeria Rodríguez contra su expareja Antonio Parada, ex jefe de Recursos Humanos de la comuna cruceña. Este último caso, conocido por la denuncia de violencia económica que Rodríguez interpone contra Parada Vaca, implica la asignación de 800 ítems de manera irregular para obtener un beneficio económico. La demanda planteada por Jhonny Fernández incluye los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica. A pesar de la "gran cantidad de evidencia" entregada al Ministerio Público, el 5 de julio, la Fiscalía rechazó el caso, indicando que no habían suficientes elementos para abrir un proceso, señaló Fernández. Posteriormente, el 28 de octubre, la Alcaldía recibió la notificación oficial de la Fiscalía indicando que se rechazaba el proceso. Ante esta situación, interpusieron un amparo constitucional para exigir que se reabra el caso. "Este miércoles será la audiencia", detalló el alcalde. Jhonny Fernández se mostró esquivo ante los cuestionamientos de los periodistas sobre su supuesta vinculación en el caso de los 800 ítems fantasmas. "No contesto apreciaciones políticas", respondió en tono molesto cuando los periodistas le preguntaron sobre declaraciones de políticos que lo implican en el bullado caso. "Quien tenga pruebas, que las lleve a la Fiscalía", dijo a tiempo de dar por concluido el tema. Suavizó su tono cuando las preguntas se enfocaron en la situación jurídica de Angélica Sosa, exalcaldesa de la ciudad. "Hay que dejar que hagan su trabajo", comentó en referencia a la tarea que desarrolla la Fiscalía.