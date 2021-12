Exvocal del TED Potosí asegura que Pumari buscó paralizar el cómputo de votos en octubre de 2019





13/12/2021 - 16:29:08

ABI.- La exvocal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Claret Ramos, aseguró este lunes que el exdirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, buscó en octubre de 2019 paralizar el cómputo de votos de las elecciones presidenciales. “Yo puedo afirmar que la intención era paralizar el cómputo electoral”, sostuvo en entrevista con la red televisiva Uno. Aseguró que se basa en dos hechos ocurridos para esa conclusión. Pumari es procesado por los presuntos delitos de allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado, obstrucción como delito electoral, porque no permitió que se lleve adelante el proceso de cómputo en Potosí en 2019. El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas en las elecciones presidenciales. Según los resultados finales al 100% presentados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la victoria fue para Evo Morales con el 47,08% ante el postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que obtuvo el segundo lugar con el 36,51% y que desde el 21 convocó a movilizaciones cuestionando los datos electorales. Así, sectores críticos al Gobierno de Morales impulsaron hechos de violencia mientras el conteo de votos no había culminado. Acusaciones contra Pumari Respecto al primer hecho que compromete a Pumari en un intento de obstaculización, Ramos indicó: “Uno, fue la intervención que solicitó de la Fiscalía, donde denunció que supuestamente las actas de la ciudad estaban en un ambiente contratado por el tribunal electoral. Al evidenciar que no había nada, entonces ya no pudo revertir esta situación. A como dé lugar nos quería interrumpir y que no se lleve adelante el cómputo”. Al finalizar la tarde del 20 de octubre, el TED realizó el acopio del material utilizado durante el proceso electoral, es decir, papeletas y material de escritorio; sin embargo, la actividad fue interrumpida por movilizados de Comcipo dirigidos por Pumari que cuestionaban los resultados de los comicios. Según la exvocal, el segundo momento en el que Pumari busca interrumpir el cómputo de votos ocurre el 21 de octubre de 2019, un día después de las elecciones presidenciales. Aseguró que, luego de lo sucedido con el acopio de papeletas y material de escritorio, se contó con la participación de la Defensoría del Pueblo que convocó a una reunión con el entonces dirigente cívico y representantes del TED Potosí. El encuentro tuvo el objetivo de buscar acuerdos para continuar con el cómputo departamental de votos. Pumari solicitó en la reunión fotocopias de todas las actas electorales originales y una copia en formato digital, exigencias a las que accedió el TED porque la información era pública en la página oficial del Órgano Electoral Plurinacional. “A la llamada telefónica que recibió, por unos instantes, (Pumari) se retiró de la conversación y, después, se acercó diciendo que esa conversación no iba más, que el cómputo a como dé lugar tenía que ser paralizado o caso contrario se salió diciendo estas palabras: ‘Esto va a arder’. O sea, es por eso que yo me animo a afirmar que la única intención era la de obstaculizar el trabajo, de que el cómputo no se pudiera realizar”, dijo Ramos. Testigos acusan al excívico de haber liderado los actos de violencia que derivaron en la interrupción del proceso electoral de octubre de 2019, además del allanamiento, la quema del Tribunal Departamental Electoral (TED) y varios otros delitos penales. El Juzgado de Instrucción Penal Nº 1 de Potosí, tras el análisis de las pruebas presentadas y expuestas por los fiscales durante la audiencia de medidas cautelares, definió el sábado 11 de diciembre de 2021 que el expresidente de Comcipo, Marco Pumari, cumpla una detención preventiva de seis meses en el Centro Penitenciario San Miguel de Uncía.