La variante ómicron representa el 40% de los contagios en Londres y avanza a ritmo vertiginoso





13/12/2021 - 08:36:34

Infobae.- Reino Unido reportó este lunes que la variante Ómicron se estaba extendiendo a un “ritmo extraordinario” y que ahora era responsable de cerca del 40% de las infecciones de COVID en Londres, por lo que la gente debería recibir una vacuna de refuerzo ya que los doblemente vacunados siguen siendo vulnerables. Desde que se detectaron los primeros casos de Ómicron el 27 de noviembre en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha impuesto restricciones más severas y advirtió el domingo que se avecinaba una “oleada” de Ómicron. Reino Unido dice que si no se toman medidas podría haber un millón de personas infectadas por Ómicron a finales de mes. “Se está extendiendo a un ritmo vertiginoso, algo que nunca habíamos visto antes, el número de infecciones se duplica cada dos o tres días”, dijo el secretario de Sanidad británico, Sajid Javid, a Sky News. “Eso significa que nos enfrentamos a un maremoto de infecciones, estamos una vez más en una carrera entre la vacuna y el virus”. DOS VACUNAS NO SON SUFICIENTES Datos publicados el viernes mostraron que la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática se redujo sustancialmente contra Ómicron con solo dos dosis, pero una tercera inyección aumentó la protección hasta más del 70%. Javid dijo que todavía no se había confirmado ninguna muerte en Inglaterra por la variante y solo 10 personas habían sido hospitalizadas con ella, pero que Ómicron probablemente estaba detrás de alrededor del 40% de las infecciones en Londres. [Actualización: Boris Johnson anunció la primera muerte de un paciente con Ómicron] Dijo que, aunque los síntomas podrían ser más leves, la rápida propagación de la variante significaba que, a menos que el Gobierno actuara, el servicio de salud podría verse desbordado. “Incluso cuando un virus es leve, un pequeño porcentaje de personas de un número muy grande puede equivaler a un alto número de hospitalizaciones”, dijo Javid. “Dos dosis no son suficientes, pero tres dosis siguen proporcionando una excelente protección contra la infección sintomática”. El Gobierno quiere ofrecer a todos los adultos una dosis de refuerzo antes de Año Nuevo, un objetivo ambicioso teniendo en cuenta las vacaciones de Navidad y que vacunar a un millón de personas al día es aproximadamente el doble de las 530.000 actuales. Se crearán nuevos centros de vacunación que funcionarán durante siete días, los militares ayudarán y habrá que posponer algunas citas sanitarias rutinarias. Johnson, que está lidiando con una rebelión en su partido sobre las medidas para frenar el Ómicron y la indignación por las fiestas en su oficina de Downing Street durante los confinamientos del año pasado, dijo que la gente debería acudir a recibir vacunas de refuerzo para proteger “nuestras libertades y nuestra forma de vida”. Después de que el COVID-19 se detectara por primera vez en China a finales de 2019, Johnson recibió críticas por resistirse inicialmente al confinamiento. También se ha enfrentado a las críticas por los errores en la transferencia de pacientes a las residencias de ancianos, y por la creación de un costoso sistema de pruebas y rastreos que no logró detener una segunda ola mortal.