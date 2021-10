iShop fue descargada unas 5.000 veces y generó un movimiento de Bs 20 millones





14/10/2021 - 12:00:55

Página Siete.- La aplicación iShop —con la que fueron estafadas al menos 2.400 personas en todo el país— fue descargada unas 5.000 veces y generó un movimiento económico de al menos 20 millones de bolivianos. La app estaba disponible hasta el martes en la tienda de aplicaciones de Android y, según las declaraciones de varios de los afectados, en el registro de descargas se contabilizó que fue instalada unas 5.000 veces en celulares, una cifra que puede acercarse a la cantidad de personas que cayeron en la estafa. Asimismo, algunas de las víctimas comentaron a Página Siete que el registro informático señala que la app generó un movimiento de 20 millones de bolivianos, una cifra de la cual la Policía logró recuperar hasta el momento 191.640 bolivianos, 7.441 dólares y 3.200 yuanes, moneda china que al cambio a la moneda nacional equivale a 3.442 bolivianos. Fuentes consultadas por este medio indicaron que se presume que la aplicación iShop comenzó a funcionar en mayo de este año en Bolivia. Se trataba de una aplicación disponible para el sistema Android, a través de la cual los estafadores pedían diferentes montos de "inversión" para recibir altos porcentajes de ganancias. Hasta el momento se sabe que dos ciudadanos chinos financiaron y montaron desde Santa Cruz la aplicación, medio por el cual las víctimas fueron captadas por las redes sociales. Todos creyeron en el cuento de que “sólo con hacer un clic” ganarían altos intereses por los depósitos que hicieron a cuentas de dos personas. El informe preliminar del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Edson Claure, señala que el martes en la noche se aprehendió a Yuqui Zhang, el supuesto financiador de la app, y Kang Guoxiang, promotor del servicio fraudulento, ambos de nacionalidad china. Además se aprehendió a las hermanas Maritza y Jaqueline Aramayo Velásquez, quienes afirmaron en sus declaraciones ante los policías que “prestaron sus nombres” para abrir cuentas en las que las víctimas depositaban los capitales. El otro aprehendido sería el chofer de una de las mujeres. Sobre el tema, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) publicó un comunicado, en el afirma que la plataforma virtual iShop no contaba con autorización para captar depósitos ni realizar actividades de intermediación financiera. El abogado de las víctimas, José Luis Fuentes, informó a Página Siete que las primeras indagaciones establecieron que las hermanas abrieron al menos cinco cuentas en el Banco Ganadero, Fassil, Banco Unión y BCP. ASFI: ISHOP no cuenta con autorización para captar depósitos ABI.- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que la plataforma virtual "ISHOP'' no está autorizada para captar transferencias de dinero porque no cuenta con una licencia de funcionamiento. “La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, comunica a la población que en horas recientes se dio a conocer una estafa múltiple a través de una plataforma virtual denominada "ISHOP'', misma que a través mensajes incitaba a la ciudadanía a realizar depósitos (transferencias) de dinero prometiendo ventajosos réditos por dichas operaciones (sic)”, se lee en un comunicado. Indicó que el negocio no cuenta con licencia de funcionamiento otorgada por ASFI, por lo que se alerta a la población a tener el cuidado necesario en cualquier tipo de operaciones financieras con empresas no reguladas, sobre todo en los casos que utilizan plataformas digitales. La alerta fue dada a conocer luego de que varios ciudadanos denunciaran estafa en transferencias realizadas mediante esta plataforma virtual. “En el marco de sus atribuciones, ASFI realiza constante monitoreo en redes sociales e Internet, con el fin de identificar actividades financieras ilegales para asumir las acciones legales correspondientes. Asimismo, esta Autoridad, bajo la responsabilidad de información, viene alertando a través de campañas publicitarias en medios de comunicación y redes sociales, sobre los peligros y consecuencias que existe en confiar su dinero en negocios no autorizados por ASFI (sic)”, añade el comunicado. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero pidió a la población ingresar a la página web www.asfi.gob.bo o tomar contacto con la línea gratuita 800 103 103 para mayor información sobre las entidades de intermediación financiera autorizadas.