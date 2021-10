Al menos 46 muertos y decenas de heridos al incendiarse un edificio de 13 pisos en Taiwán





14/10/2021 - 10:57:06

Infobae.- La cifra de muertos en un incendio que arrasó durante la noche un edificio en el sur de Taiwán subió el jueves a 46 personas, según dijeron las autoridades. Al menos otras 41 personas estaban heridas. El fuego en el edificio de 13 plantas de Kaohsiung comenzó en torno a las 3 de la madrugada, según responsables de bomberos en la ciudad de Kaohsiung. El incendio era “extremadamente agresivo” y destruyó varios pisos del edificio, añadieron. Los servicios de emergencias llevaron 32 cuerpos directamente a la morgue desde el lugar del suceso, según las autoridades. Un total de 55 personas fueron trasladadas al hospital, según las autoridades, incluidas 14 sin signos vitales. En Taiwán sólo se certifican las muertes en hospitales. Desde el Departamento de Bomberos de Taiwán no supieron precisar el número actual de heridos graves y críticos, aunque aseguraron que es probable que la cifra de fallecidos ascienda en las próximas horas. La agencia oficial taiwanesa de noticias CNA apuntó que los bomberos habían llevado a cabo dos rondas completas de búsqueda y rescate de supervivientes en el edificio. Citado por esta fuente, el jefe de los bomberos de Kaohsiung, Li Qingxiu, detalló que el edificio siniestrado estaba habitado por un gran número de ancianos y personas con discapacidad. El operativo de rescate contó con la participación de 159 efectivos y 75 vehículos, y desde el departamento tildaron la operación de “complicada”. Imágenes mostradas en la televisora taiwanesa mostraban llamas naranjas y humo que salía de los pisos inferiores del edificio mientras los bomberos rociaban agua desde la calle. Tras el amanecer se veía a los bomberos, subidos a plataformas elevadas, rociando agua sobre los pisos intermedios del edificio aún humeante. Los bomberos no estaban seguros del origen del fuego. Las investigaciones preliminares apuntan a que el incendio empezó en el primer piso, en un punto donde había muchos objetos amontonados. Los testigos dijeron a medios locales que habían oído una explosión en torno a las 3 de la madrugada. El edificio tenía unos 40 años, según un comunicado oficial. La mayoría de las muertes ocurrieron entre los pisos siete y once, de uso residencial, señalaron los bomberos. Los primeros cinco pisos son de uso comercial y estaban desocupados a la hora del incendio.