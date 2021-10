Doble récord en Rusia: registraron 986 muertes por COVID-19 y 31 mil contagios nuevos





14/10/2021 - 10:49:50

Infobae.- Rusia informó este jueves un nuevo récord diario de muertes, como ha venido pasando en los últimos días, pero ahora también informó de un nuevo máximo de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, mientras la campaña de vacunación del país está virtualmente paralizada. El recuento oficial del gobierno mostró 31.299 nuevas infecciones y 986 muertes, lo que eleva el total de víctimas mortales en Rusia a 220.315, la cifra más alta de Europa y la quinta más alta del mundo. Además, se trata de la cifra oficial, mientras que el instituto de estadísticas Rosstat, que aplica un método más amplio para contabilizar las muertes por COVID, asegura que los muertos ya superan los 400.000 en el país. En las últimas horas, la capital, Moscú, fue la zona más afectada, con 6.712 nuevos casos y 72 decesos, seguida de la ciudad de San Petersburgo. El ministro de Salud, Mijail Murashko, consideró este jueves que la culpa de esta situación era “del comportamiento de la población y la vacunación”, que avanza muy lentamente pese a que hay varias vacunas nacionales. “Tenemos que parar esto haciendo esfuerzos conjuntos”, pidió. En Rusia los contagios han aumentado de manera considerable desde la segunda mitad de septiembre, crecimiento que se ha intensificado en octubre hasta superar la cifra máxima de nuevas infecciones registrada en la ola de fines de 2020. De acuerdo con el ministro Murashko, en Rusia el número de nuevos casos de coronavirus se ha incrementado en un 16% solo durante la última semana. Más del 90% de las camas dedicadas a pacientes de COVID están ocupadas ya en Rusia, según dijo el miércoles. El 11% de los pacientes hospitalizados se encuentran en estado grave y casi ninguno estaba vacunado. En total en más de 600 escuelas en 25 regiones rusas las clases han vuelto a ser a distancia y 117 guarderías en 22 regiones han sido cerradas debido al elevado nivel de infecciones. Las autoridades también atribuyen el empeoramiento de la situación epidémica a la variante delta de coronavirus, a la coincidencia con la temporada de la gripe, además de la lenta vacunación. Hasta ahora poco más de 45 millones de personas (el 31% de la población) se ha vacunado con la pauta completa, una cifra por debajo del promedio mundial (36%), pese a la amplia disponibilidad de vacunas en el país. Y solo el 34% tiene al menos una dosis, aún más lejos de la media internacional (48%). Varios sondeos muestran que más de la mitad de los rusos no planean vacunarse, tal y como ha recogido el diario ruso The Moscow Times. Ante esta situación, al menos 72 de las 85 regiones han introducido o sopesan introducir vacunaciones obligatorias para ciertos sectores de la población, entre ellos los que trabajan en el sector público, la industria textil o la hostelería. Pese al rápido aumento de los casos y de la mortalidad, el Kremlin ha descartado una cuarentena nacional y ha delegado en las autoridades regionales las competencias sobre restricciones asociadas al coronavirus. Algunas regiones rusas han restringido la asistencia a eventos multitudinarios y limitado el acceso a restaurantes, teatros y otros recintos a personas vacunadas, recuperadas hace poco del COVID-19 o con una prueba negativa de las 72 horas anteriores. Sin embargo, la vida continúa casi como de costumbre en Moscú, San Petersburgo y muchas otras ciudades rusas, donde las empresas trabajan con normalidad y las normas sobre mascarillas apenas se vigilan. Las autoridades moscovitas ampliaron las pruebas gratuitas de coronavirus en centros comerciales con la esperanza de que ayudara a detener los contagios. Según Popova, para aumentar la tasa en 38 regiones se han adoptado disposiciones para la vacunación obligatoria de ciertas categorías de ciudadanos. Además, en 64 regiones rigen restricciones para las personas mayores de 65 y en 26 se han introducido códigos QR para eventos culturales. En 22 este código es requisito para entrar en restaurantes y en 25 a eventos deportivos. En 13 regiones se exige el QR en hoteles. En total, Rusia suma ya 7.832.964 casos de la enfermedad infecciosa desde el inicio de la pandemia, lo que le convierte en el quinto país con más contagios a nivel mundial, solo por detrás de EEUU, la India, Brasil y el Reino Unido. También registra 218.345 muertes, la cifra más alta en Europa. La agencia estatal de estadística Rosstat, que también cuenta las muertes en las que el virus no se consideró la causa principal, ha reportado una cifra mucho mayor, unos 418.000 fallecidos con COVID-19.