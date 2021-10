Jeanine Añez finalista para el Premio Sájarov







14/10/2021 - 10:36:09



Erbol.- El Parlamento Europeo informó que la expresidenta Jeanine Añez fue elegida entre las tres personalidades finalistas para obtener este año el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia.

Además de Jeanine Añez, son finalistas un grupo de mujeres afganas que luchan por la igualdad y los derechos humanos en su país y el político de oposición ruso y activista anticorrupción Alexei Navalny.

Our candidate for the #SakharovPrize has made it into the shortlist!



Since 12 March 2021, @JeanineAnez has remained imprisoned in #Bolivia where she continues to be persecuted by a radical leftist government.



🇧🇴 Let’s send a message of hope to #LatinAmerica. pic.twitter.com/IWBjaDKcda