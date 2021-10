Dejaron que mi papá se muriera: Familia de exministro venezolano pone en duda la versión oficial





VOA.- La familia del exministro de defensa venezolano Raúl Baduel arrojó dudas sobre su muerte presuntamente por COVD-19, anunciada el martes, mientras se encontraba cumpliendo condena en el país sudamericano. Nadeska Baduel, una de las hijas del general, esperaba la mañana de este miércoles que le dejaran ver el cuerpo de su padre, a quien tenía unos días sin ver. La hija del general comentó a la Voz de América que no puede aseverar que su padre tuviese COVID-19, como indicó el fiscal del país, Tarek William Saab, tras anunciar su fallecimiento. “Mi papá, al momento que yo hablé con él ese sábado, siempre manifestó síntomas asociados a un proceso post-quirúrgico (…) nunca manifestó síntomas relacionados a algo parecido a COVID-19”, afirmó. Nayeska Baduel sostuvo que “ha sido progresiva la forma como han actuado a nivel violatorio de todos los derechos fundamentales de mi padre; y aunado a ello, ha sido progresivo también el proceso de deterioro al que ha jugado el régimen en el caso de mi papá”. Baduel, quien estuvo detenido por 12 años, fue quien lideró la operación que devolvió al fallecido expresidente Hugo Chávez al poder tras el golpe en su contra en 2002. Se desmarcó del oficialismo en 2007, tras llamar a votar en contra de la reforma constitucional. Entre tanto, Margareth Baduel, otra hija del general, comentó a los medios en la morgue de la capital venezolana qu​e su hermano, Josnars Adolfo Baduel,​ estaba detenido en la misma celda con su papá. “Si es así que mi papá tenía COVID y estaba tan mal, ¿cómo no le dieron una atención médica oportuna y por qué mi hermano estaba rogando una atención médica que nunca llegó?”, cuestionó. La familia responsabilizó al Gobierno de la muerte del exministro. “No fue una muerte casual. Ellos dejaron que mi papá se muriera. Mi papá murió en manos de ellos”, sentenció Margareth.



Llamados de investigación Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió a la muerte del general Baduel: “Pasó años detenido en condiciones inhumanas. ¡Exigimos justicia y se esclarezca su muerte!”, indicó ​en su cuenta de Twitter. Entre tanto, la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lamentó la muerte de Baduel y pidió, entre otras cosas, que se garantice una investigación independiente y la atención médica para todos los detenidos. En Venezuela, la oposición condenó la muerte del militar. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, considerado como presidente interino por decenas de países, envió sus condolencias a la familia. “Atrocidades como esta reiteran que en Venezuela se violan sistemáticamente los DD.HH. Estos crímenes no pueden quedar impunes y el silencio de nuestra Fuerza Armada los hace cómplices”, afirmó Guaidó en una publicación en su cuenta de Twitter. Humberto Prado, comisionado de derechos humanos nombrado por Juan Guaidó, indicó a la VOA que instaron a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a realizar una investigación “exhaustiva e imparcial” con estándares internacionales sobre esta muerte. Según datos de la organización Foro Penal, ya serían 10 los considerados presos políticos que han fallecido bajo custodia desde 2014.