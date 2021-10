Fabrican en EE.UU. un perro robot con un rifle de alta tecnología integrado





14/10/2021 - 08:34:08

RT.- Las compañías Ghost Robotics y SWORD International se han unido para crear un perro robot con un sistema de armas "letal" integrado al que denominan "rifle no tripulado de propósito especial" (SPUR, por sus siglas en inglés). La presentación del SPUR se realizó el 11 de octubre en la reunión anual de la Asociación del Ejército de EE.UU. en Washington D.C. y, según sus creadores, su objetivo principal es "ofrecer fuego de precisión desde plataformas no tripuladas como el cuadrúpedo Ghost Robotics Vision 60". Este innovador sistema de armas tiene "capacidades de seguridad, recarga, despeje y disparo que permiten un despliegue seguro y confiable […], lo que brinda al operador la capacidad de cargar y asegurar el arma a distancia", explica SWORD International en su sitio web. El integrante estrella del SPUR es su rifle Creedmoor con cartuchos de 6,5 milímetros que puede disparar con precisión hasta una distancia de 1.200 metros. Además, este sistema de armas cuenta con sensores "de alta capacidad" que le permiten funcionar "en una gran variedad de condiciones, tanto en el día como en la noche". Los desarrolladores del SPUR consideran que "es el futuro de los sistemas de armas no tripulados". Los perros robots se han vuelto muy populares durante los últimos años y varias compañías han apostado por fabricarlos para que cumplan con múltiples funciones, desde brindar vigilancia y protección hasta ser guía para personas ciegas o, incluso, algunas más banales como 'orinar' cerveza.