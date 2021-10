Salvó su vida después de recibir un balazo que rebotó en su celular con funda de Hulk





14/10/2021 - 08:26:14

Durante los últimos días se han hecho virales en Twitter imágenes que muestran un teléfono móvil con la pantalla rota y una funda protectora con una imagen de Hulk, el famoso hombre verde de Marvel. Esto no parecería ser nada extraordinario hasta que se lee el texto del tuit, en el que el doctor brasileño Pedro Carvalho explica las circunstancias de lo ocurrido. Según relata el médico, un paciente de su hospital (cuya identidad no se menciona) fue víctima de un atraco y recibió un disparo, pero la bala rozó su cadera y acabó impactando contra su celular, al cual provocó una hendidura, pero sin llegar a atravesarlo. El suceso tuvo lugar el 7 de octubre en la ciudad brasileña de Petrolina (Pernambuco), reportan medios locales. E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021 A los usuarios de las redes les pareció especialmente curioso el hecho de que el teléfono que salvó la vida de la víctima tenía una funda protectora inspirada en el superhéroe de Marvel. "Hulk cumpliendo su papel", tuiteó un internauta. "¡Qué asombroso! ¡Hulk siendo Hulk!", escribió otro usuario. El doctor Carvalho señaló que el hombre ingresó a urgencias y solo tenía un pequeño hematoma, por lo que ya fue dado de alta.