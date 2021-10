Seis muertos y 60 heridos durante una protesta en Beirut por la investigación de la explosión de 2020





14/10/2021 - 08:15:12

RT.- Al menos seis personas han muerto y 60 han resultado heridas en un tiroteo registrado este jueves durante una protesta en Beirut convocada contra el juez que lleva el caso de la explosión que sacudió la capital libanesa en agosto del año pasado, reportan medios locales. En una de las grabaciones aparecen manifestantes que gritan indignados mientras se oyen disparos de fondo, presuntamente efectuados por un francotirador. Asimismo, se observa cómo atienden a una persona que yace ensangrentada en el suelo. En otro video obtenido desde el tejado de un edificio se ve a una multitud corriendo mientras suenan sirenas de ambulancia y cláxones de vehículos, que parecen alejarse del lugar de los hechos. En un tercer vídeo, un hombre con pasamontañas dispara hasta en 12 ocasiones un rifle. La periodista Larissa Aoun, que difundió la grabación, da a entender que se trata de un partidario de la organización islámica musulmana chií Hezbollah. Miembros del Ejército han sido desplegados en las calles de la capital libanesa a raíz de lo ocurrido, según se aprecia en otra grabación difundida por el periodista Subodh Kumar. This is #lebanon today #Hezbollah would burn down the country to remove judge #TarekBitar pic.twitter.com/G1DqMiolFI — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) October 14, 2021 ¿Qué ha ocurrido? La movilización, convocada por Hezbolá y organizaciones afines, se concentró en los alrededores del Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigían la destitución del juez Tarek Bitar, que lleva el caso de las deflagraciones ocurridas el año pasado en Beirut. De momento, no está claro qué es lo que ocasionó el tiroteo. Un periodista de AP dijo haber visto cómo un hombre abría fuego con una pistola durante la protesta, mientras que otro vio a gente disparar contra los manifestantes desde el balcón de un edificio. El 4 de agosto de 2020, cientos de toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas explotaron en el puerto de la capital libanesa, dejando alrededor de 200 muertos, unos 6.000 heridos y decenas de miles de hogares destruidos. La deflagración, que fue una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia, ahondó en las divisiones políticas en el país árabe, que se halla inmerso en una aguda crisis económica. Bitar, el segundo juez que se pone al frente de la investigación, se ha encontrado con la oposición de Hezbolá, que lo acusa de citar a políticos —en su mayoría aliados de su movimiento— para interrogarlos.