Hombre fingió ser adolescente en las RRSS para violar a niñas





14/10/2021 - 07:40:19

Página Siete.- Un hombre de más de 30 años se hizo pasar por un adolescente de 12 años en las redes sociales para captar y violar a niñas en la ciudad de El Alto. El agresor fue enviado de forma preventiva por cuatro meses al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El año pasado, una niña de 12 años de edad comenzó a usar de forma más seguida un celular, en especial para pasar clases virtuales. Un día, por curiosidad, la pequeña ingresó a las redes sociales y conoció a un “supuesto adolescente”. “Ella había comenzado una amistad mediante redes sociales con un supuesto adolescente, pero en realidad se trataba de este sujeto que fingió tener la edad de la víctima. Él tiene entre 35 a 40 años de edad”, dijo a Página Siete la jefa de la Unidad de Atención a la Familia del municipio de El Alto, Heydi Gil. Luego de ganar la confianza de la víctima, el agresor la citó para supuestamente conocerla. Ya en el encuentro, el hombre amenazó a la pequeña y la violó. “Filmó ese momento”, dijo. Días después de cometer el delito, el victimario comenzó a chantajear y amedrentar a la niña. Le decía que publicaría el video de la vejación en las redes sociales. “Por eso, ella tuvo que acceder a volver a encontrarse con el hombre. Él la violó en reiteradas oportunidades”, indicó la jurista. La pequeña “por temor aceptó tener relaciones” y por su edad no se puede decir que fue consentida, según la abogada. La niña ya no podía más con los abusos y los chantajes. Decidió contar todo lo ocurrido a sus papás. “Ellos, al conocer el hecho presentaron la denuncia y se hicieron las valoraciones correspondientes”, indicó. Pese a que se desconocía la identidad exacta del agresor y su domicilio, las autoridades realizaron las investigaciones para dar con su paradero. La semana pasada, el acusado buscó comunicarse con la niña, pero la mamá se hizo pasar por la pequeña, respondió a los mensajes y aceptó la cita. “Así identificaron la casa del agresor. Él vivía en el Distrito 8 de Senkata. Y la señora y sus familiares lograron agarrarlo el pasado lunes entre las cinco y seis de la tarde”, indicó Gil. Al conocer lo sucedido, los vecinos del lugar se alarmaron e intentaron golpear al hombre. Debido a una intervención oportuna de las autoridades, se logró detener al acusado. El plan de acción se ejecutó gracias al trabajo coordinado de la Unidad de Atención Integral a la Familia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), la responsable de 110 y la fiscal de violencia. Gil indicó que todavía se están realizando los actos investigativos y se presume “que la niña no es la única víctima” del agresor. Se sospecha que existen más pequeñas afectadas. “Se presume que este sujeto es un violador en serie”, dijo Gil y añadió que ahora la denuncia fue interpuesta contra el autor. De acuerdo con una nota de prensa, las víctimas tendrían entre 12 y 14 años de edad. El agresor las captaba a través de las redes sociales. La Policía se encargó de realizar el secuestro de celulares y otros equipos que usaba el acusado para captar a sus víctimas. La jurista explicó que también se abrirán las páginas web y las redes sociales que utilizaba el agresor. Según la abogada, todos estos equipos y materiales serán sometidos a pericias. De esa manera se determinará si existen otras víctimas más. En la actualidad, la niña y la madre se encuentran muy afectadas y recibirán terapia psicológica. De acuerdo con la jurista, luego de realizar las valoraciones correspondientes en la pequeña, se determinó que evidentemente hay desgarro y que no está embarazada. “Por el momento estamos realizando todos los actuados (del caso)”, dijo Gil. La audiencia de medidas cautelares contra el acusado se realizó ayer. El juez envió al hombre a la cárcel con detención preventiva. Mientras se realiza la investigación, el agresor estará recluido por cuatro meses en el penal de Chonchocoro.



Otros casos



Violencia La primera semana de octubre, una niña de tres años de edad llegó hasta la unidad de emergencias del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Oruro, luego de ser abusada sexualmente. El principal sospechoso es Richard Ch. M., su tío, un hombre de 21 años. El hecho se registró en la localidad de Llallagua. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) pide 30 años de cárcel, la pena máxima. Este caso causó conmoción en Oruro y en el país. “Se presume que este sujeto es un violador en serie. Se están realizando los actos investigativos y se sospecha que la niña no es la única víctima”.