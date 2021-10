Opositores van por un amparo constitucional contra la Fiscalía por el caso fraude electoral





14/10/2021 - 07:27:46

El Deber.- Diputados y abogados de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del Comité Cívico pro Santa Cruz adelantaron que plantearán un amparo constitucional contra el fiscal departamental de La Paz, Wiliams Alave, porque nunca fueron notificados con el sobreseimiento del caso, ya que ellos impugnaron esa decisión. “Todos los que impugnamos debimos ser notificados con el rechazo, nunca llegó ningún documento de la Fiscalía; ahora se abre la posibilidad de plantear un amparo constitucional”, dijo el diputado Marcelo Pedraza (CC), luego de conocer la ratificación del sobreseimiento del caso fraude electoral. La Fiscalía de La Paz decidió este 11 de octubre ratificar el sobreseimiento del caso fraude electoral y dejó libres de toda culpa a María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Édgar Gonzáles López, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamami Romero, Lidia Iriarte Torrez, Windsor Saire Quipildor, Antonio Pardo Álvarez, Wilson Rodríguez Vinaya, Abimael Machicao Jiménez y Sergio Martínez Beltrán. La resolución de ratificación de sobreseimiento del caso solo menciona el memorial presentado por el dirigente movimientista, Virginio Lema Trigo; no figuran los memoriales que presentaron los otros opositores. “En atención al memorial que antecede, formulado por el ciudadano Virginio Lema Trigo, con relación al punto 1 denominado ‘apersonamiento como víctima’, de la revisión del memorial presentado se colige que el mismo, no ha acreditado con documentación idónea, su condición de víctima en el presente caso”, señala el documento oficial. La única impugnación que se admitió fue la del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Oscar Hassenteuffel, a quien rechazaron sus fundamentos y el fiscal departamental, Wiliams Alave ratificó el fallo que habían emitido cinco fiscales de materia. Jorge Valda, abogado del Comité Cívico, dijo que ellos presentaron su impugnación y que tienen los descargos sobre ese apersonamiento. Como no fueron notificados con el rechazo a su demanda y emitieron el sobreseimiento, ellos activarán el amparo constitucional para que la Fiscalía rectifique su decisión. El 3 de agosto, los diputados de Creemos denunciaron que la Fiscalía les rechazó su impugnación al sobreseimiento; sin embargo este rechazo tampoco figura en el documento final. No menciona a ninguno de los partidos opositores.