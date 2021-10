PGE invitó a Cuba, Venezuela y aliados para revisión de actas





14/10/2021 - 07:16:32

Página Siete.- En la polémica revisión de actas de los comicios fallidos de 2019, la Procuraduría General del Estado (PGE) invitó a ocho países, todos gobernados por aliados ideológicos del gobierno de Luis Arce. Entre ellos están Cuba, Venezuela, Nicaragua y China. En el botón de “Invitados” del portal actaxacta.com, que habilitó la PGE para esa actividad, figuran ocho representaciones diplomáticas acreditadas en Bolivia, las cuales son Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Rusia, Argentina, México y Perú. Sin embargo, en la página web no se explica qué rol tienen esas embajadas en la revisión, por lo que Página Siete buscó una respuesta de la PGE. No obstante, mediante su unidad de prensa se informó que existen tres voceros, pero ninguno accedió a atender la solicitud de este medio porque están “muy atareados en reuniones”. El lunes 11 de octubre, en un acto que contó con la presencia de dirigentes de las organizaciones del Pacto de Unidad, como los campesinos y Bartolinas, el procurador Wilfredo Chávez inauguró el denominado “Análisis de las actas electorales de las elecciones generales de octubre de 2019”. El objetivo, según el procurador, es “aniquilar y sepultar” de una vez la teoría del fraude electoral. Para esa actividad se utilizan computadoras Kuaa de la empresa estatal Quipus. Los equipos son operados por estudiantes del último año de la carrera de informática de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Los estudiantes perfectamente uniformados con chalecos y gorras con la leyenda “Acta x Acta, democracia y verdad”, operan en las Kuaa y, según la explicación de Chávez, fueron debidamente capacitados para acceder a la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La revisión concluye mañana. Marcelo Pedrazas, diputado de CC, elevó una petición de informe escrito al procurador, en la que solicita saber cuáles son las bases en las que se sustenta para llevar adelante esta actividad, cuando -afirmó- ni la Constitución ni la ley de la Procuraduría le dan atribuciones electorales expresas para que efectúe “análisis”, “estudios” o “auditorías” en material electoral. El procurador Chávez aseguró que el artículo 229 de la Constitución Política del Estado le da supuestamente esas atribuciones y reiteró su invitación los líderes opositores a que vayan a la PGE a presenciar la revisión. “Tenemos una competencia constitucional de acuerdo al artículo 229 de la Constitución, que dice que la Procuraduría debe precautelar y defender los intereses del Estado y el primer interés del Estado a nivel político es la democracia. No nos van a decir que no tenemos competencia”, afirmó la autoridad. El diputado de CC, Alejandro Reyes, aseguró que el procurador “se está tomando atribuciones” que no le corresponden. “Es un estudio universitario. Ellos lo que están tratando de hacer es distraer la atención, la gente ya está cansada del discurso del golpe y fraude, pero ellos crean conflictos y los lanzan para distraer”, sostuvo. En tanto, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, aseguró ayer: “En el derecho electoral boliviano se ha introducido hace mucho tiempo un principio que es fundamental, el principio de preclusión, de modo que los actos pasados y anteriores ya no se revisan, no tiene ningún efecto”, afirmó la autoridad. El informe final de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a los comicios del 20 de octubre de 2019 concluyó que hubo “manipulación dolosa” en los ámbitos de las actas y en el procesamiento de los resultados.