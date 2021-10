Fiscalía ratifica cierre del caso fraude y sobreseimiento de exvocales del TSE





13/10/2021 - 17:54:10

Los Tiempos.- La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó la impugnación del Órgano Electoral y ratificó el sobreseimiento de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso fraude de 2019. Con esta decisión, el Ministerio Público dio por cerrado el proceso por los hechos de manipulación electoral de octubre de ese año. A través de un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de fecha 11 de octubre, la Fiscalía de La Paz se pronunció respecto a la impugnación interpuesta por el TSE contra el requerimiento conclusivo de 27 de julio de 2021. “Ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento No 06/2021 de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de materia Leticia Muñoz, Rocío Feraudi, Eddy Flores y Manuel Saavedra, a favor de los imputados María Eugenia Choque, Antonio Costas, Edgar Gonzales, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani y otros (…), por los supuestos delitos electorales de falsificación de documentos, uso de documentos falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, entre otros”, señala parte de la resolución firmada por el fiscal de La Paz, William Alave, a la que accedió Los Tiempos. La resolución también indica que se dispone “la conclusión del proceso en relación a los citados imputados, la cesación de medidas cautelares que se les hubiese impuesto y la cancelación de sus antecedentes penales”. El pasado 7 de agosto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) impugnó la resolución de sobreseimiento emitida por la comisión de fiscales que beneficia a seis exvocales nacionales electorales y seis exfuncionarios del Órgano Electoral que fueron procesados por el caso “fraude electoral”. Los implicados en el caso fueron sobreseídos por la Fiscalía, después de revelarse una pericia encargada al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España, la cual identifica que hubo negligencia al usarse dos servidores informáticos que no estaban previstos en el sistema del TSE, pero no hubo una manipulación de los resultados electorales. Esta pericia fue criticada porque no tuvo el alcance de la auditoría de la OEA, que en halló “manipulación dolosa” en los comicios de 2019.