Gobierno descarta anular proyecto antilegitimación y el MAS dice que debe aprobarse hasta noviembre





13/10/2021 - 17:29:14

Página Siete.- Pese a la presión de sectores sociales, cívicos y productivos, que lanzaron un ultimátum para dejar sin efecto el tratamiento del proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno descartó su anulación y el oficialismo anuncia que su aprobación debe concretarse en la primera quincena de noviembre. La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, se refirió al tema y argumentó que no se puede anular una norma que ni siquiera fue promulgada. “No se puede anular algo que todavía no ha sido emitido, estamos en una etapa de evaluación, de hacer conocer, de socialización; por tanto, no puedes anular algo que no ha sido promulgado. Hasta la solicitud no es coherente”, indicó Espinoza en una conferencia de prensa la mañana de este miércoles. A la fecha, el tratamiento del proyecto normativo está congelado en la Cámara de Senadores en tanto se socializa con los sectores que se declararon afectados por su contenido. El lunes cívicos, gremiales, políticos y autoridades opositoras impulsaron un paro de actividades para rechazar su debate. Espinoza ratificó que la norma tiene el objetivo de unificar y “estandarizar” las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. La oposición y los cívicos consideran que atenta contra los derechos de las personas. “Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establecen los derechos de la Constitución Política del Estado y no estamos incorporando aspectos más allá de los que ya se encuentra en nuestro marco normativo en vigencia”, dijo la autoridad. La Viceministra argumentó que Bolivia debe cumplir las 40 Recomendaciones que establece el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y aprobar su evaluación programada para noviembre. Alertó que si no cumple ese procedimiento el país puede retornar a las “listas grises” que perjudicaría las actividades financieras. “No están pensando en el daño que van a ocasionar al no cumplir con estas recomendaciones que nos pide el Gafilat”, advirtió. La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, reveló que la norma debe ser aprobada hasta el 15 de noviembre, debido a que en esa fecha llegará al país una comitiva del Gafilat para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones. “Si algún sector fundamenta de manera sólida (sus observaciones), vamos a modificar el proyecto. Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones de la Gafi para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre”, señaló Velasco en contacto telefónico con El Deber.