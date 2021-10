La salud de Jeanine Añez no mejora y su familia denuncia mayores restricciones desde la penitenciaría





13/10/2021 - 13:40:16

El Deber.- La salud de la exmandataria Jeanine Áñez "se encuentra en un estado de estancamiento, no ha empeorado pero tampoco mejora", informó este miércoles Carolina Ribera, hija de la expresidente al denunciar que existe mayor presión y acoso sobre su madre por parte de Régimen Penitenciario, pues desde que se realizó la visita de personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han dificultado las visitas. "Desde hace un mes hay una nueva directora del centro de rehabilitación que entorpece las visitas y otras gestiones que se requieren", comentó Ribera al explicar que el ensañamiento en contra de la expresidente se siente en nuevas restricciones que han marcado para recibir la visita de personas, un mayor control sobre los familiares que ingresan a verla e, incluso, "rebaten la comida que le llevamos" sin contemplaciones. Áñez se encuentra recluida en el centro penitenciario para mujeres de Miraflores desde hace más de seis meses. Sobre ella recaen diversos juicios que se derivan de su gestión al frente del Gobierno transitorio. Ribera dijo que su madre se encuentra estable, aunque no logra mejoría alguna. Todavía requiere una gran cantidad de medicamentos para evitar que la depresión ahonde las limitaciones físicas. "Ha perdido 13 kilos y mucha masa muscular, muestra dificultades para comer por la depresión, no tiene apetito", agrega antes de matizar que también evidencia un descanso irregular. La última visita del siquiatra que atiende a Áñez se realizo la pasada semana. "Nos piden hasta dos informes antes de permitir la visita del médico", señala la hija de la exmandataria. El incremento de los requisitos dificulta la asistencia sistemática de los especialistas. "Es un tema de voluntad", observa Carolina. Con la nueva directora, las exigencias son mayores. "Nosotros tenemos que firmar hasta cuatro libros de registro", apunta. Y para las visitas de otras personas, "mi madre tiene que realizar una solicitud para que la directora la valide". Eso sí, las visitas ajenas a la familia deben realizarse en el sector denominado 'población', un espacio compartida por otras internas y que, en opinión de Carolina, "supone un riesgo puesto que las demás internas ya han realizado un motín en contra de mi madre". Además, comentó que su madre no cuenta con la movilidad suficiente para trasladarse por si sola. Por el momento, solo los dos hijos de la exmandataria y su hermana pueden ingresar al penal para visitarla con ella. Sin embargo, estas restricciones contrastan con el ingreso de personas del Gobierno, que logran acceder hasta el cuarto de Áñez sin necesidad de registrarse. La presencia de su hijo impidió que los mencionados funcionarios puedan interactuar con la expresidenta. "Estas situaciones provocan fuertes crisis en mi madre", confiesa Carolina.