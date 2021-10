Líder cívico de Beni deja su cargo a disposición luego de desconvocar al paro del lunes





Página Siete.- Gueiser Chávez, presidente del Comité Cívico del departamento de Beni, dejó a disposición su cargo, luego de “desconvocar” al paro cívico en rechazo al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, pactado para el lunes. “Yo no soy ningún cobarde para huir y renunciar; ahora, si la mayoría de mis afiliados dicen que tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar”, sentenció el exlíder cívico de Beni. El ahora excívico dijo que días antes del paro se convocó a múltiples sectores, como los gremiales, el transporte, la iglesia y otros, para respaldar el rechazo al tratamiento de la norma; no obstante, agregó, que nadie respondió a la protesta. “Los sectores afiliados a nosotros decidieron no acatar el paro, el sector transporte no se manifestó y para nosotros era difícil esta situación”, dijo Chávez, según un reporte de Radio Fides. En esa línea, varios sectores sociales criticaron al exdirigente por “anular” el paro en el departamento. La medida de protesta debió llevarse a cabo en varias regiones del país, y tuvo un mayor peso en Santa Cruz, donde terminó con enfrentamientos; mientras que se vivió de forma parcial y en La Paz, grupos de choque afines al oficialismo y la Policía impidieron que se lleve a cabo.